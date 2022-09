Los detalles del Estéreo Picnic 2023: las fechas y la locación

El festival Estéreo Picnic (FEP) ya empezó a revelar informaciones sobre su versión 2023 y los primeros detalles que se dieron a conocer fueron sus fechas y el lugar donde se realizará.

Según publicó en sus redes sociales, el FEP 2023 se llevará a cabo durante 4 días del mes de marzo.

Las fechas escogidas puntualmente fueron el 23, 24, 25 y 26 de marzo, lo que lo que la convierte en la primera edición de cuatro días (de jueves a domingo).

Y el lugar en donde se realizará será el campo de golf Briceño 18, en las afueras de Bogotá.

Volveremos a vivir en Un Mundo Distinto | 23, 24, 25 y 26 de marzo 2023 ✨ #FEP2023https://t.co/P0VqzuQt6Z — FestivalEstéreoPicnic (@Festereopicnic_) September 5, 2022

El FEP es uno de los eventos musicales más grandes y esperados de Colombia, y se organiza desde el 2010, siendo solo el 2020, por cuenta de la pandemia del covid-19, el único año que no se llevado a cabo.

Por sus escenarios han pasado artistas de la talla de Matisyahu, The Killers, The Strokes, Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails, Los Fabulosos Cadillacs, J Balvin, el Grupo Niche y el Binomio de Oro, entre otros.

Festival Estereo Picnic 2019. Cesar Melgarejo. El Tiempo

El encuentro ha cosechado un público al que denomina 'creyente', el cual, antes de que anuncien las grandes estrellas, va separando las boletas y las fechas para no perderse el festival.

