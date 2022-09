Estéreo Picnic 2023: estos son los precios de las boletas en preventa

Archivo particular

El festival Estéreo Picnic (FEP) sigue revelando información sobre lo que será su edición del 2023 y, en esta ocasión, el turno es para el precio de las boletas en preventa.

(Vea: Los detalles del Estéreo Picnic 2023: las fechas y la locación).

El evento ha cosechado al denominado público 'creyente', el cual, sin saber qué artistas participarán, se aventura y separa las boletas. Y es a este segmento al que está dirigida la preventa.

Así las cosas, el combo creyentes general para los cuatro días del FEP 2023 vale 899.000 pesos, con un costo de servicio de 156.000 pesos. Y el combo creyentes VIP para los cuatro días vale 1'799.000 pesos, con un valor de servicio de 326.000 pesos.

Las boletas para los 'creyentes' estarán a la venta entre el 12 y el 14 de septiembre para usuarios de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular, Av Villas) y Dale!, y se podrán adquirir en EntradasAmarillas.com.



(Vea: Prográmese y ahorre: esto le costará ir a un Tomorrowland).

Vale la pena recordar que el FEP 2023 se realizará los días 23, 24, 25 y 26 de marzo de 2023, en el campo de golf Briceño 18

Y el enfoque será celebrar que "Lxs Distintxs Somos Todxs durante cuatro maravillosos días".

"Serán más de 50 horas de música en vivo, de memorias inmarcesibles, de afianzar amistades, relaciones y nuestra propia libertad", comentó el FEP.

(Vea: Así es Trebel, la plataforma de música en la que invirtió Maluma).

El evento es uno de los eventos musicales más grandes y esperados de Colombia, y se organiza desde el 2010, siendo el 2020 y el 2021, por cuenta de la pandemia del covid-19, los únicos años cuando no se ha llevado a cabo. La edición 2023 será la número 12.

Estéreo Picnic se realiza desde el 2010 en Bogotá. Archivo EL TIEMPO

Por sus escenarios han pasado artistas de la talla de Matisyahu, The Killers, The Strokes, Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails, Los Fabulosos Cadillacs, J Balvin, el Grupo Niche y el Binomio de Oro, entre otros.

(Vea: Guns N' Roses anuncia un segundo concierto en Bogotá: fechas y precios).

PORTAFOLIO