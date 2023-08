De colección: lo que puede llegar a costar el viejo billete de $5.000

Archivo particular

Desde hace más de seis años, el Banco de la República puso en circulación en el país una nueva familia de billetes en todas sus denominaciones. Esto con el objetivo de fortalecer y facilitar su autenticación.



Aunque no es tan frecuente verlos por ahí, sus antecesores no quedaron en el olvido. De hecho, con el paso del tiempo se han convertido en objetos de colección, no solo por parte de los fanáticos de la numismática (disciplina que estudia las monedas y billetes), sino por aquellos que desean presérvalos para el recuerdo.



En ese sentido, la tendencia por adquirir este tipo de artículos ha comenzado a ganar fuerza, siendo uno de los más buscados el billete de $5.000 con el rostro de José Asunción Silva.

Es importante tener en cuenta que entre las características distintivas que se consideran al otorgarle un valor superior a su denominación se incluyen su estado ('regular', 'bueno' o 'muy bueno'), su antigüedad y el período de impresión. Entre más aspectos cumpla, el precio se incrementa.

En este caso, uno de estos ejemplares en perfectas condiciones puede llegar a costar hasta 30 veces más que su costo original.



Según explicó el creador de contenido especialista en numismática, Ludin Arellano, para que este papel moneda alcance los $150.000 debe contar con un detalle específico: haber sido emitido el 01 de marzo de 1995.

Por otro lado, el antiguo billete de $5.000 también puede llegar a costar entre $15.000 y $25.000, dependiendo si está en un buen estado o en uno regular.

Recomendaciones al comprar y vender

Antes que nada, recuerde tomar precauciones a la hora de realizar este tipo de transacciones para no caer en estafas. Para esto, procure considerar la reputación del vendedor, los certificados que pueda ofrecerle, los valores y las condiciones de venta.

Con eso claro, tenga en cuenta las plataformas más frecuentadas en esta materia a la hora de buscar coleccionistas, las cuales incluyen Mercado Libre y grupos de Facebook.

Con relación a este último, hay que tener presente que esta clase de grupos pueden ser cerrados o abiertos, por lo que en algunos casos tendrá que solicitar ser miembro para conectar con especialistas o fanáticos en el tema.

