¿Buscando plan? Los 'mejores' pueblos del mundo para turistear

La reactivación del turismo llegó con nuevas tendencias. Entre ellas un impulso al turismo rural. Ahora los viajeros sueñan con destinos al aire libre, mucha naturaleza y la lejanía del caos de la ciudad.



Por eso, la Organización Mundial del Turismo elaboró su segunda lista anual de los 'mejores' pueblos rurales del mundo. "El galardón reconoce los destinos rurales que adoptan el turismo como motor de desarrollo y nuevas oportunidades de empleo e ingresos, al tiempo que preservan y promueven los valores y productos comunitarios", explican.

Son 32 pueblos en todo el mundo los que conforman la lista. Aunque todos los países pudieron presentar hasta tres pueblos, solo España logró calificar a todos sus postulados: Rupit, Alquézar y Guadalupe.

Asimismo, Portugal posicionó a Castelo Novo, rodeador por la cordillera de Serra da Gardunha. Austra inicia la lista con Zell am See, una pequeña ciudad a la orilla del lafo Zell.



En Chile se incluyó Puqueldón, uno de los pueblos en la isla de Lemuy en el archipiélago de Chiloé. China logró entrar con dos pueblos: Dazhai, en la provincia norteña de Guangxi y Jingzhu en Chongqing, suroeste de China.

Para el caso de Colombia se destaca la entrada en el listado de Choachí, en Cundinamarca a 42 km de Bogotá. Destacado por la cascada, termales y páramos.

La lista completa, que no es un ránking, sino que está organizada por orden alfabético quedó así:



• Zell am See, Austria

• Wagrain, Austria

• Puqueldón, Chile

• Dazhai, China

• Jingzhu, China

• Choachí, Colombia

• Aguarico, Ecuador

• Angochagua, Ecuador

• Choke Mountains Ecovillage, Etiopía

• Mestia, Georgia

• Kfar Kama, Israel

• Sauris Zahre, Italy

• Isola del Giglio, Italy

• Umm Qais, Jordania

• Creel, México

• El Fuerte, México

• Ksar Elkhorbat, Marruecos

• Moulay Bouzerktoune, Marruecos

• Lamas, Perú

• Raqchi, Perú

• Castelo Novo, Portugal

• Pyeongsa-ri, Corea del Sur

• Rasinari, Romania

• AlUla Old Town, Arabia Saudita

• Bohinj, Slovenia

• Rupit, España

• Alquézar, España

• Guadalupe, España

• Murten, Suiza

• Andermatt, Suiza

• Birgi, Turquía

• Thái Hải, Vietnam

