Estos son los videos más vistos en Colombia, según la plataforma YouTube

La plataforma YouTube presentó el listado de lo más visto en Colombia durante el 2023. Aquí se destaca una mezcla de eventos mundiales, entretenimiento, música y deporte.



Según los datos presentados, el video con más reproducciones del año fue la presentación de Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl en su edición 57, que a la fecha se ha visto más de 190 millones de veces.



La música urbana latina conquistó los corazones en Colombia. Es así como el video musical más visto de la lista Top Music Videos se lo llevan Karol G y Shakira con "TQG”, alcanzando más de 877 millones de reproducciones.

Top Videos Populares



1. Rihanna’s FULL Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show

2. ES LEY: Ni se te ocurra hacer la TÉCNICO-MECÁNICA sin saber esto $$$

3. $1 vs $500,000 Plane Ticket!

4. The Juanpis Live Show - Entrevista a F***s News

5. Millonarios 1 (3) vs Nacional 1 (2) - El 'Embajador' hace historia al ganar la estrella 16

6. El primer día de clases (suscribete) #colombia #humor

7. PERROS CRIOLLOS - LA PRIMERA VEZ, CAP. 21

8. Allanaron una bodega en Galerías y se llevaron una sorpresa: vea lo que hallaron

9. The Juanpis Live Show - Entrevista a Franco Escamilla

10. Millonarios vs. Nacional 🔴 EN VIVO | Liga BetPlay 2023-I | Final vuelta

Los videos musicales más populares en Colombia

1. KAROL G, Shakira - TQG (Official Video)

2. Joaquin Guiller, Maycol Rosero, Beren - No Sufriré Por Nadie (Remix)

3. Yng Lvcas & Peso Pluma - La Bebe (Remix) [Video Oficial]

4. Feid, Young Miko - Classy 101 (Official Video)

5. SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53

6. Grupo Frontera x Bad Bunny - UN X100TO (Video Oficial)

7. KAROL G - Amargura (Visualizer)

8. KAROL G - Mientras Me Curo Del Cora (Official Video)

9. Myke Towers - LALA (Lyric Video)

10. Shakira - Acróstico (Official Video)



Metodología

• Top videos tendencia: Basado en las visualizaciones en el país de los videos subidos en 2023, excluidos Shorts, videos musicales, avances y videos infantiles. Un video por creador.

• Top música: Basado en las visualizaciones en el país de los videos musicales oficiales subidos en 2023.

• Top creadores y creadores revelación: Basado en los suscriptores nacionales obtenidos en 2023. Excluye a artistas, marcas, empresas de medios y contenido infantil. Un canal por creador.



