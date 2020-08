Estrategias de Gestión de Talento Humano para sobrellevar la pandemia

Cinco meses después de que iniciara la pandemia del Covid-19 en Latinoamérica, el 60% de las organizaciones han incrementado el uso de tecnologías digitales para continuar sus operaciones, asegurar la salud de sus colaboradores y cumplir con las medidas de los gobiernos, enfocadas a disminuir la propagación del virus a través del distanciamiento social.



Sin embargo, dejar el mundo presencial para tener la virtualidad como única alternativa, ha impactado la vida de los empleados y en general a todos los involucrados en los ciclos productivos de las empresas. Según la Federación de Aseguradores Colombianos, entre dos y tres millones de ciudadanos fueron enviados a trabajar desde sus casas debido a la pandemia; de éstos, el 62% han sufrido de estrés, ansiedad y sensación de aislamiento durante la cuarentena, y por lo menos el 38% de los encuestados extrañan el ambiente laboral tradicional.



Ante este panorama, las organizaciones están implementando nuevas estrategias con miras a cuidar su recurso más valioso: sus colaboradores. En este sentido, Hugo Ocampo, Vicepresidente de Recursos Humanos de Open International, compañía proveedora de soluciones de software especializado en servicios públicos y telecomunicaciones, comparte 8 estrategias para realizar la gestión de equipos de trabajo durante la pandemia:



1. Cuide la salud física de sus colaboradores. En esta época de incertidumbre es necesario hacer un seguimiento constante a la salud física de sus colaboradores. Aun cuando se encuentran desempeñando labores desde sus hogares. Es importante realizar encuestas diarias de vigilancia epidemiológica con el objetivo de detectar síntomas de enfermedades que puedan afectar la salud en nuestros empleados. Esta estrategia permite apoyarlos y asesorarlos en la ruta para eventuales tratamientos.



2. Preocúpese por la salud mental de sus colaboradores. Debemos ser conscientes de que nuestros colaboradores están viviendo problemas y emociones que pueden afectar su salud mental y, con esto, su productividad. Para mitigar esta situación, es importante promover los espacios como webinars liderados por psicólogos para abordar temas como el manejo de la ansiedad, el estrés, y las dinámicas familiares en época de confinamiento. Así mismo, se debe ofrecer ayuda profesional para casos específicos.



3. Afiance la comunicación con sus empleados. Transmitir un mensaje transparente al personal es clave para evitar inconsistencias en la información que aumente la preocupación del personal. Algunas acciones para afianzar la comunicación con nuestros empleados son: webinars con el CEO, en donde los colaboradores de la compañía pueden intercambiar opiniones y dudas frente a temas relacionados con la pandemia y su impacto en la empresa, además de conversar sobre los retos, avances de la organización. Además, se puede hacer un acompañamiento permanente a nuestros colaboradores por medio de llamadas telefónicas o contactos personales, para conversar sobre temas relacionados con salud, protocolos y recomendaciones, entorno familiar, hábitos saludables, entre otros.



4. Asegúrese de que sus colaboradores trabajen cómodos. La mayoría de las personas se están adaptando al trabajo en casa; por eso, es lógico que muchos no cuenten con implementos necesarios para trabajar bajo esta modalidad. Se deben facilitar elementos de oficina a nuestros colaboradores, para garantizar que puedan realizar sus labores con comodidad y eficiencia. Se debe promover el acompañamiento virtual con fisioterapeutas a través de asesorías por video llamadas en las que se aclaren dudas sobre adecuación de puestos de trabajo en casa, ergonomía y sintomatología osteomuscular.



5. Implemente actividades de bienestar. Para mitigar el estrés que genera el confinamiento, se pueden gestionar diferentes espacios virtuales para conectar a nuestros colaboradores a través de actividades lúdicas que pueden ir desde pausas activas online, clases de cocina, rutinas de ejercicio y zumba hasta presentaciones de obras de teatro, eventos públicos, entre otros.



6. Cree nuevos esquemas de trabajo. Es necesario cuidar la productividad de los equipos de trabajo. Se pueden habilitar herramientas para conectarse entre equipos, promover una organización diferente y fortalecer espacios flexibles para los empleados bajo modalidad remota. Así mismo, se pueden fomentar en nuestros líderes el uso de metodologías ágiles a través de reuniones virtuales diarias de 10 a 15 minutos, con el fin de alinear tareas y fomentar la comunicación entre equipos.



7. Gestione la productividad de sus empleados. Se pueden elaborar unas guías de recomendaciones para trabajar desde casa de forma eficiente. Se trata de una serie de acciones para mejorar la productividad e incluye manejo de tiempo, acondicionamiento de espacios (iluminación, ventilación, ergonomía), mejor uso de los recursos tecnológicos, estrategias para lidiar con las distracciones y las responsabilidades del hogar, entre otros.



8. Anime a sus trabajadores a seguir formándose. Promueva la capacitación y desarrollo de sus empleados. Desde hace cerca de diez años, en Open desarrollamos una universidad virtual corporativa, la ejecución de Plan Integral de Desarrollo (PID) y herramientas como OpenSky, en donde tenemos una completa oferta de cursos Online que incluye programas técnicos especializados y cursos de habilidades blandas para fortalecer la formación integral de nuestros colaboradores.



El papel de las áreas de RR.HH. se ha transformado hacía un dinámica distinta de trabajo, que requiere una amplia capacidad de adaptación y la intención de mejorar la experiencia de los colaboradores, no sólo a la hora de atender las nuevas necesidades frente al trabajo en casa, sino también para mantener intacto el vínculo entre la empresa y sus colaboradores, es decir, para no perder la identidad de las organizaciones, mitigando la incertidumbre y el estrés propios de esta situación. “No sólo debemos aprender a vivir con la Coronacrisis, sino que, durante este periodo difícil, las áreas de Recursos Humanos de las empresas debemos ser más humanas que nunca”, concluye Ocampo.