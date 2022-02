Los Óscar 'no hablan de Bruno': por qué no tuvieron en cuenta al éxito

Este martes la Academia dio a conocer que la película de Disney ‘Encanto’ fue nominada a los premios Óscar 2022 en tres categorías: Mejor película animada, Mejor banda sonora y Mejor canción original con 'Dos Oruguitas', escrita por Lin-Manuel Miranda e interpretada por el colombiano Sebastián Yatra.



(Lea: Heredera de Disney denuncia abuso laboral en la empresa).

Para esta última categoría, y dado el fenómeno mundial en el que se convirtió, se esperaba que la canción 'No se habla de Bruno' ('We don't talk about Bruno') fuera la escogida.



La melodía tuvo una gran acogida a nivel global en redes sociales, miles de personas de todas partes del mundo publicaron reacciones, retos y comentarios relacionados con el ritmo y la coreografía de la misma.



(Lea: El ránking de los mejores operadores para ver Netflix en Colombia).

El éxito fue rotundo, tanto que la canción, que relata la historia del 'tío Bruno', uno de los miembros de la familia 'Madrigal', protagonista de la cinta, obtuvo el primer lugar de la lista ‘Hot 100′, de la firma Billboard.



Entonces, ¿por qué no fue nominada a los Óscar? según la publicación que realizo 'Variety', medio especializado en cine y música, todo indica que Disney, empresa que está detrás detrás de 'Encanto', desconocía el éxito de 'No se habla de Bruno' al momento de realizar sus postulaciones a los premios.



El propio Lin-Manuel Miranda comentó la situación: "El objetivo siempre es enviar lo que crees que representa mejor la película en su conjunto. Y, para nosotros, 'Dos oruguitas' es, realmente, el corazón de 'Encanto'".



(Lea: Las películas más taquilleras en Colombia durante el 2021).

Lo único cierto es que la canción que tanta acogida tuvo por parte del público no podrá llevarse la anhelada estatuilla por sí sola, aunque podría estar en el grupo que lo gane por Mejor banda sonora.

PORTAFOLIO