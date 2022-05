Falleció el periodista Mauricio Gómez, hijo de Álvaro Gómez Hurtado

La familia del periodista Mauricio Gómez Escobar, hijo de Álvaro Gómez Hurtado, y primo del candidato a la Presidencia, Enrique Gómez, confirmó este viernes su fallecimiento a los 73 años de edad.

(‘Los subsidios han fracasado para superar la pobreza’).

Mauricio Gómez también fue abogado y director del diario El Siglo.

Durante su carrera en medios de comunicación también trabajó en el Noticiero 24 Horas, Noticias Caracol y junto con Yamid Amat, en CM&.

Gómez Escobar se vio obligado a abandonar Colombia en 1988, tras recibir amenazas contra su vida.

En ese momento de su vida, y siguiendo otra de las pasiones de su padre, Gómez afianzó también una carrera como artistas plástico en París, en donde vivió varios años.

Una de sus últimas intervenciones públicas la hizo en el 2019, cuando el presidente Iván Duque le rindió un homenaje a Álvaro Gómez, con motivo del centenario del su nacimiento.

En ese momento, Mauricio, su hijo, recordó que justamente su padre le había inculcado esa pasión por el periodismo.

"Recuerdo muy niño que mi gran pasión era, ya desde entonces, leer los periódicos por la mañana. Me despertaba y era lo primero que hacía: correr a buscarlos. Una vez, sin embargo, los periódicos no estaban; me dijeron que ese día no habían llegado. Por la tarde me las arreglé para encontrarlos en el escritorio de mi padre, y ahí supe la razón por la que él los había cogido primero y se los había llevado: había unas fotos con víctimas del tenebroso y célebre 'corte de franela', y no quería que esas imágenes de la violencia hicieran parte de nuestra vida cotidiana", recordó el fallecido periodista.