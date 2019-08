Falta poco para conocer la ‘Lista de Empresas INspiradoras 2019’

Archivo particular

La Fundación Andi dará a conocer el listado de las ‘Empresas INspiradoras 2019’ este viernes 16 de agosto, durante el Congreso Empresarial Colombiano. Este es un reconocimiento que hace la Fundación Andi, Usaid,Acdi/Voca, Portafolio y FSG -consultora internacional líder en estrategia de valor compartido- a las iniciativas empresariales que están fortaleciendo su negocio a través de la generación de impacto social positivo.



Catalina Martínez Guzmán, Directora de la Fundación Andi indica que “por primera vez se recibieron un total de 103 iniciativas de prácticamente todos los sectores económicos, un récord que nos llena de satisfacción y demuestra que las empresas en Colombia son cada vez más conscientes de la necesidad de integrar los temas sociales al negocio para generar impacto sostenible, al tiempo que mejoran su competitividad”.



La Lista es el segundo paso del {Movimiento Empresas IN}, un camino de tres etapas que identifica y reconoce las organizaciones más exitosas en la inclusión de población vulnerable dentro de su cadena de valor, de la siguiente manera:



1. Pacto por la competitividad inclusiva: Es el compromiso simbólico del sector privado de asumir un rol protagónico en la inclusión de poblaciones y territorios tradicionalmente excluidos de las dinámicas de crecimiento económico.



2. Una vez firmado el Pacto, la empresa puede postularse para hacer parte de la Lista de Empresas INspiradoras, que destaca los mejores casos de empresas que han logrado resolver desafíos sociales como parte integral de sus estrategias de negocio en Colombia.



3. Por último, los mejores proyectos de inclusión social reconocidos en la Lista recibirán una invitación por parte de la Fundación Andi para postularse al Sello Empresa INcluyente, un distintivo único en Colombia que obtendrán aquellas compañías que logren demostrar que han implementado exitosamente acciones concretas, sostenibles y pertinentes para incluir en su cadena de valor a población vulnerable.



La ‘Lista de Empresas INspiradoras’ no es un ranking, ni es un premio, sino un reconocimiento a las organizaciones en Colombia que han comprendido que el sector privado está en capacidad de generar grandes transformaciones sociales en la medida en que los empresarios actúen como tales y no como donantes caritativos.