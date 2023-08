FCF pide a 'youtuber' no usar camiseta de Colombia por temas de marca

El influencer alemán Dominic Wolf, quien es conocido por realizar videos sobre la cultura colombiana, anunció a través de sus redes que no volverá a usar la camiseta de la Selección Colombia.



¿La razón? Según explicó el creador de contenido, la Federación Colombiana de Futbol (FCF) le remitió un comunicado en el que se le informa que se está haciendo uso no autorizado de los signos distintivos de la entidad.



Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo



"Lamentablemente, ya no me pondré más la camiseta de la Selección colombiana. Yo llevo muchos años dejando en alto el nombre de Colombia y siempre me ha encantado vestirme con la camiseta de la Selección, la cual así, como yo lo entendí, no solo representa el fútbol colombiano, sino también la cultura colombiana", explicó Wolf en el video.



En el documento, la FCF le solicito al influencer retirar de sus redes el “material publicitario evocativo asociado directa o indirectamente con la Federación y la Selección Colombia” por problemas relacionados con la marca y derechos de imagen.



El texto señala que al parecer se estarían haciendo "asociaciones indebidas" con la indumentaria del equipo nacional y algunos artículos que promocionaba el creador de contenido en sus redes sociales.

(Vea: Ciberataques y riesgos por IA, principales amenazas para los negocios)

De igual forma, la entidad le pidió al también 'youtuber' que se abstenga de utilizar “las marcas u otros signos distintivos sin la autorización de la FCF”.



La respuesta de Wolf



Ante esta situación, el creador de contenido dio a conocer que “con el fin de evitar cualquier conflicto legal” ya eliminó el contenido en cuestión.



"Dentro de los 8 años que llevo viviendo en Colombia nunca me he sentido tan poco valorado de una institución colombiana, la cual siempre he dejado en alto llevando su camiseta con alegría y actitud positiva a todas partes del mundo", agregó.

(Lea más: Musk vs. Zuckerberg: ¿dónde sería el gran encuentro?)

En la respuesta emitida a la FCF por parte de Wolf el influencer también expresó: “En ningún momento quise causar eventuales perjuicios a sus patrocinadores, siempre

muestro de manera respetuosa y cordial, lo hermosa que es nuestra Colombia, basado en un humor sano doy un granito de alegría a todos los colombianos”.



PORTAFOLIO