Feria virtual para colombianos que quieran estudiar en República Checa

El próximo jueves 14 de octubre, de 3:00 p.m. a 7:00 p.m., los estudiantes colombianos y sus familias podrán participar, desde la comodidad de su propio hogar, en la primera edición de la Feria Virtual Estudiar en la República Checa. En este evento gratuito, se tendrá la oportunidad de hablar directamente con 24 universidades de excelencia en la República Checa y con los representantes de la iniciativa nacional oficial del gobierno checo "Study in the Czech Republic", que estarán en su stand virtual para brindar información sobre los programas educativos del país, que hoy atraen a más de 50.000 estudiantes internacionales.



Para participar, solo hay que registrarse en www.studyincz.online y acceder a la plataforma el día y hora de la feria virtual. Después del registro, se recibe un correo electrónico con la información para ingresar al evento.



Al acceder a la Feria, se puede buscar instituciones por nombre, tipo de curso y ubicación. De la misma forma que en un evento presencial, se podrá visitar los stands de las instituciones en busca de información y también conversar en vivo con representantes de las universidades a través de llamadas de audio y video.



¿POR QUÉ ELEGIR REPÚBLICA CHECA?



“Las razones más importantes, sin duda, son la relación precio-calidad, enseñanza de excelencia, así como la calidad de vida y la ventajosa ubicación de la República Checa en el centro de Europa. Las universidades checas se encuentran entre las más antiguas del planeta y son reconocidas internacionalmente por sus programas en ingeniería e informática, bioquímica o negocios”, dice Jakub Tesar, Jefe del Departamento de Educación Superior de la Agencia Nacional Checa de Educación e Investigación (DZS) que gestiona las operaciones de Study in the Czech Republic.



Hay más de 1.000 cursos impartidos en inglés que se distribuyen en 61 instituciones de educación superior altamente calificadas, con modernas instalaciones y una amplia variedad de cursos que van desde medicina, ingeniería, informática, ciencias naturales o empresariales hasta derecho, ciencias sociales, artes y arquitectura.



“Mi impresión general es que los estudiantes tienen mucha más libertad cuando se trata tanto del programa de estudios como de las instalaciones de la universidad. Hay muchas asignaturas optativas, impartidas por expertos internacionales, las instalaciones universitarias están siempre abiertas y hay espacio para que los estudiantes se diviertan en paz estudiando fuera de los dormitorios”, dice María Suarez, embajadora de Study in the Czech Republic.



En términos de costos los programas de inglés están entre 3.000 y 15.000 USD al año y la educación superior en instituciones públicas sigue siendo gratuita para todas las nacionalidades si los estudiantes deciden estudiar en checo. Los estudiantes también pueden aprovechar los programas de becas que ofrecen las universidades.



Incluso los estudiantes internacionales pueden participar en programas de intercambio internacional como el europeo Erasmus +.



“Nuestras universidades están cada vez más involucradas en una amplia gama de actividades de cooperación internacional que tienen lugar en la Unión Europea y en otros países como Brasil”, explica Jakub Tesar.



El costo de vida es mucho más bajo que en cualquier país de Europa Occidental. El costo mensual se estima entre 350 y 750 USD, que cubre alojamiento, comida, viajes, cine y exposiciones. Por supuesto, el valor depende del estilo de vida y de cuánto quiere gastar el estudiante. Otro beneficio para los estudiantes internacionales es la posibilidad de trabajar a tiempo parcial y ganar algo de dinero extra.



El equilibrio perfecto de la República Checa entre estudiar y vivir es otro aspecto que pesa mucho al elegirla como su lugar para estudiar: está clasificada como el quinto lugar más accesible para vivir en Europa, y el octavo país más seguro del mundo, según el Índice de Paz Global 2020.



"Praga y Brno se encuentran entre las 10 principales ciudades del mundo orientadas a los estudiantes (encuesta QS) y, según TimeOut, Praga acaba de ser votada como la ciudad número uno más bella del mundo", confirma Klara Tonkova de Study in the Czech Republic.



Para obtener más información sobre estudiar en la República Checa, se puede visitar el sitio web oficial de Study in the Czech Republic.



