Festival Estéreo Picnic 2023: los artistas que estarán en el evento

El próximo 23, 24, 25 y 26 de marzo 2023 se llevará a cabo del Festival Estéreo Picnic en Bogotá. Este martes 10 de octubre la organización reveló quiénes serían los artistas que harían parte del evento.



(Lea: Hotmail: el origen del nombre del antiguo correo de Microsoft).

Para los cuatro días del festival los artistas principal del 'line up' son: Drake, Billie Eilish, Blink-182, The Chemical Brothers, Tame Impala, Rosalía, Lil Nas X, Morat y Wu-Tang Clan. Asimismo, harán parte del evento The 1975, Blondie, Armin Van Buuren, Jamie XX, Kali Uchis, Moderat, Ryan Castro, Tove Lo, Jerry Rivera, Trueno y Fred Again.

Al evento también asistirán otros artistas como Bizarrap, Elsa y Elmar, Mitú, No Rules Clan, Lee Eye, Ana Sanz, La Ramona, Tropicana Club y otro.

Cabe destacar que el enfoque del evento será que "Lxs Distintxs Somos Todxs durante cuatro maravillosos días". Las boletas de la temporada de creyentes, antes de publicar el cartel oficial del evento, ya fueron vendidas en su totalidad.



(Vea: Bogotá será anfitriona del evento más importante de ethereum).

El combo creyentes VIP para los cuatro días tuvo un valor 1'799.000 pesos, con un valor de servicio de 326.000 pesos. Junto a ello, el combo creyentes general para los cuatro días del FEP tuvo un costo de 899.000 pesos, con un costo de servicio de 156.000 pesos.

¡4 días que recordaremos para siempre! El Mundo Distinto que un día soñamos nos reúne bajo un cartel lleno de historia, de vida, de nuevas voces y sentimientos liberados.

Hoy lo decimos fuerte: Lxs Distintxs Somos Todxs ❤️‍🔥



Arte por: @angelicaliv pic.twitter.com/Ib9iUiubWE — FestivalEstéreoPicnic (@Festereopicnic_) October 11, 2022

Una vez agotado, se habilitarón la venta de entradas este 11 de octubre a través de Entradas Amarillas para clientes de bancos Aval. La versión número 12 del evento también se llevará a cabo en el campo de Briceño.

PORTAFOLIO