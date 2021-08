Filbo virtual 2.0: los aprendizajes del año 2020

Archivo particular

Este año será la segunda vez en la que la Feria del Libro de Bogotá se desarrollará de manera virtual por la pandemia del coronavirus. No obstante, mientras que en 2020 el país y el mundo incursionaban en el entendimiento de este fenómeno, y en cómo continuar las actividades en medio de él, el 2021 trae consigo una mejor preparación.



Sandra Pulido Urrea, directora de la Filbo, habló con Portafolio sobre la planeación de la feria y las expectativas.



¿Por qué deciden hacer la feria virtual ahora que se está abriendo todo?



Para hacer la Feria del Libro primero hay que tomar decisiones con mucho tiempo de anterioridad, ya que los invitados internacionales, autores y editores dinamizan nuestra feria y es un espacio en el que el sector profesional del libro puede hacer negocios.

Eso iba a hacer muy difícil por las restricciones y el cierre de fronteras que se tenían con varios países. Por ejemplo, teníamos un autor de Argentina, que a pesar de que ya sabía que la feria iba a ser virtual, venía a hacer otros eventos en Bogotá, pero por las condiciones del país no pudo salir.



Y es que aunque al inicio habíamos pensado en una feria mucho más nacional, enfocada en visibilizar a los autores, editores y libreros de Colombia, pues esta es una feria internacional, es una combinación.



La feria empezó este viernes, ¿qué se va a vivir?



La feria se va a vivir en la página. Los asistentes van a poder agendar los eventos que quieran para que no se les olviden y vamos a tener una salas digitales de Ecopetrol, con tres salas permanentes de programación que organizan la Cámara Colombiana del Libro (CCDL)y eventos de los expositores.



Adicional a eso, tenemos una línea especial para niños, niñas y jóvenes con una sala virtual de programación, pero además con contenido permanente de recomendaciones para mediadores de lecturas y lecturas en voz alta, que son apuesta que se hace en simultáneo desde las librerías del país. Allí se han diseñado “menús literarios” para que los lectoras del país se acerquen a las librerías y a los comercios electrónicos y compren.



Y, además, para acompañar la presencia física, diseñamos una extensión que se llama Filbo ciudades y Filbo Región que son programaciones de la feria en librerías, bibliotecas, colegios, universidades.



El año pasado la feria también fue virtual, ¿qué aprendizajes traen a la de este año?



El año pasado la Feria fue más casera, se vivió principalmente en las redes sociales de la Filbo, la CCDL y de Corferias. Hoy, hemos preparado una página web muy robusta con toda la programación dirigida para los públicos profesionales, literarios, culturales, para niños, niñas y jóvenes.



En esta ocasión es más fácil agendarse a partir de la información sobre títulos, autores y descripción que hay allí. También contamos con la participación de expositores y con los contenidos y apuestas que la Feria y Colombia le presentan al mundo a través de sus planes novedades.



Pero también seguiremos, a través de redes sociales, manejando la señal de algunas de esas salas para jugar con todos los formatos que el mundo digital ofrece y poder llegar a distintas personas por Instagram o YouTube.



¿Cómo se logró la Feria?



Esta es una sociedad entre la CCDL, la Filbo y Corferias, y los apoyos adicionales los hemos obtenido del Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Bogotá, que es nuestro principal aliado, o Ecopetrol, por mencionar algunos.



Gracias a ellos montamos esta programación que tiene alrededor de 500 eventos y más de 400 invitados nacionales e internacionales a los que se les pagan honorarios y traducciones. Entonces con eso hemos operado para brindarle a la ciudad, a Colombia y al mundo esta feria.



Cuando tuvimos la Filbo en casa, la primera versión que fue una iniciativa de tres semanas, logramos llegar a más de 2,5 millones de personas, pero en ese entonces el mundo entero estaba encerrado. En consecuencia, yo diría que estaremos por allí, no tenemos un cálculo específico, pero esperaría que llegaramos a un millón de personas.



El sector se está recuperando, la producción de ISBN está creciendo y además estoy segura que la feria será un pulso importante para el sector, y los editores irán con sus libreros.



¿Cómo avanza la digitalización de las librerías?



La digitalización va a buen ritmo. La alianza entre la Cámara Colombiana del Libro, el Ministerio de Cultura e Idartes ha hecho que esta modernización siga avanzando, es un proyecto mediano plazo.



El catálogo Colombia Lee ya está publicado, el 23 de abril lo lanzamos y reúne toda la oferta editorial disponible en el mercado colombiano. Son cerca de 180.000 títulos y para este mes el catálogo va a tener la referenciación de las librerías del país más cercanas, en donde trabajamos para que el comercio electrónico esté ligado a los inventarios.



La Filbo va mostrar lo mejor de estos dos mundos, pero sobre la industria creo que es importante que permitamos cada vez más que la gente pueda comprar a un click. Habrá los que quieren seguir recorriendo las estanterías, pero también está lo digital y en el gremio nos estamos enfocando en garantizar esto.

María Camila Pérez Godoy