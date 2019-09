Fin de semana de remate en la Feria del Hogar

Archivo particular

Escribir cartas de amor, invitar a una cena romántica o dar chocolates son algunas de los regalos tradicionales para celebrar el Día del Amor y Amistad.



Por esta razón, en la XXXVI edición de Feria del Hogar, que se realiza en Corferias y que finaliza este domingo, se pueden seleccionar regalos novedosos y curiosos para sorprender.



ALGUNAS DE LAS NOVEDADES



El delantal 100% hecho en cuero, para cocinar con mucho estilo: Este es un regalo perfecto para los hombres que disfrutan de la cocina. “Somos una empresa colombiana, específicamente de La Calera, Cundinamarca, la cual busca siempre innovar y destacarse por sus acabados. Sin duda, el delantal es una opción perfecta y pueden llevarlo en color café oscuro o claro”, dijo Sandra Aparicio, gerente general de la empresa.



Cordones cuelga gafas al estilo Wayú: Usar gafas con estilo es una tendencia, no solo por el diseño de los lentes. En la actualidad, se han diseñado cordones cuelga gafas, como los creados por Saju que ideó una línea Wayú con tejidos hechos a mano por habitantes de La Guajira, los cuales se ubican en el pabellón 8.



Esta entidad, además tiene un objetivo social con la fabricación de los cordones cuelga gafas. Según Felipe Celi, encargado comercial en Colombia de Saju, por la adquisición de alguno de estas creaciones se donan cinco litros de agua a la comunidad de La Guajira.

Planificador magnético, para tener una vida mar ordenada: Si su pareja lleva una vida ajetreada y algunas veces olvida reuniones o fecha importantes, puede regalarle un planificador magnético. Un regalo novedoso, debido a que cuenta con diferentes recuadros con los meses del año. “En la Feria del Hogar ofrecemos el planificador, el cual trae un marcador borrable y dos objetos imantados”, dijo Angie Palacios, gerente y diseñadora de Nela Design Store, ubicados en el pabellón 6.



Plantas suculentas: Se trata de productos que están de moda para decorar hogares. Por ello, se convierten en el regalo ideal para mujeres y hombres. Estas se pueden ubicar en cualquier área de la casa. Ángela María Reyes, directora comercial, directora comercial de Cerámicas Porcelarte, ubicados en el pabellón 7, dijo que estas se ponen en materas de colores llamativos y se convierten en un atractivo visual de todo hogar.



Cobijas con diseños únicos: Regalar una cobija no es usual. Sin embargo, en Feria del Hogar se encuentran diseños únicos de este abrigar producto con muñecos de superhéroes, colores en degrade, figuras y formas para no solo dormir; también para ubicar en la sala y tener a la mano mientras se ve una película. Alejandro Morroy, jefe de Spring, señaló: “una buena cobija es un regalo perfecto para quienes viven en zonas de clima templado y frío”.