Supercomputadora predijo cómo sería el fin del mundo: esto dijo

En los años 70, un grupo de científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sis siglas en inglés), con el objetivo de modelar la sustentabilidad en el mundo, le ordenó a una supercomputadora -la más grande de en aquel entonces- evaluar cómo será el crecimiento demográfico a futuro en la Tierra

La respuesta que obtuvo el equipo de investigación no solo contestó a ese requerimiento, sino que también comentó cuándo sería el fin del mundo tal cual como se conoce.



Según 'Big Think', la predicción fue realizada gracias a World One, un programa creado por el pionero informático Jay Forrester. Este software veía al mundo como un solo sistema; tan así que el informe de los científicos del MIT lo llamó "una visita guiada electrónica de nuestro comportamiento desde 1900 y hacia dónde nos llevará ese comportamiento".



El equipo de investigación había sido comisionado por el Club de Roma, una organización cuyos miembros eran científicos, pensadores, exjefes de Estado y burócratas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Su objetivo original era "​promover la comprensión de los desafíos globales de la humanidad y proponer soluciones a través del análisis científico, la comunicación y la promoción".



World One anticipó que el primer punto de inflexión para la humanidad iba a ser el año 2020: "Alrededor de 2020, la condición del planeta se vuelve muy crítica. Si no hacemos nada al respecto, la calidad de vida se reduce a cero. La contaminación se vuelve tan grave que comenzará a matar personas, lo que a su vez hará que la población disminuya, más abajo de lo que era en 1900", se señaló en la emisora australiana ''BC' en ese entonces.



No obstante, la predicción que más llamó la atención apuntaba a que "la vida civilizada tal como la conocemos en este planeta dejaría de existir" entre los años 2040 y 2050, resultado, en gran parte, por el crecimiento demográfico y de la industria.



Los cálculos del software se basaron en las tendencias en los niveles de contaminación, el crecimiento de la población en la tierra, la disponibilidad limitada de los recursos naturales y la calidad de vida en el planeta.



Alexander King, el entonces director del Banco Mundial y de la Organización de Desarrollo económico de la ONU, así como miembro del Club de Roma, explicó en un reportaje de 'ABC' que, para confrontar a la sostenibilidad mundial, la única opción era articular un trabajo mancomunado con todas las naciones del mundo.



"La soberanía de las naciones ya no es absoluta. Hay una disminución gradual de la soberanía, poco a poco. Incluso en las grandes naciones, esto sucederá", mencionó King a la emisora.



Las dudas sobre la investigación

En el año 2018, la 'ABC' compartió parte de la cobertura televisiva original de la investigación realizada por el MIT. Los hallazgos puso en la mesa el debate alrededor de la precisión del estudio.



Pese a que algunos consideren que el informe es uno de los documentos más importantes de la era moderna, otros la han tildado de "imprecisa, vacía y engañosa".



"'Los límites del crecimiento’ (nombre de la investigación), desde nuestro punto de vista, es una obra vacía y engañosa. Su imponente aparato de tecnología informática y jerga de sistemas toma suposiciones arbitrarias, las sacude y llega a conclusiones arbitrarias que suenan a ciencia", se señaló en 'The New York Times'.



Si bien la investigación no se ha salvado de las críticas, hay quienes han argumentado que las primeras etapas del colapso en el mundo pueden estar 'a la vuelta de la esquina', teniendo en cuenta que la supercomputadora acertara, de alguna forma, en los sucesos medioambientales y sanitarios del 2020, cuando se vivió el inicio de la pandemia del covid-19.



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO