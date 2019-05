Final de GoT afectará la productividad laboral de millones de personas

Al parecer este lunes 20 de mayo será el día más improductivo de los últimos tiempos y esto será provocado por el final de la serie ‘Game of Thrones’.



Según una encuesta realizada por The Harrus Poll para la empresa estadounidense The Workforce Institute de Kronos Incorporated, el último capítulo de esta serie provocará una fuerte disminución en la productividad laboral de más de 20 millones de trabajadores, de los 48 millones que proyecta el estudio verán en directo el episodio.

Los resultados del informe revelan que los fanáticos de esta serie podrían perder el día, llegar tarde a sus trabajos, teletrabajar, sufrir algún percance que afecte sus obligaciones laborales y ser menos productivos de lo habitual. Todo esto a causa de la serie más popular de HBO.



(Lea: Juego de Tronos: así se movió la riqueza de las casas más poderosas)



“Un estimado de 10,7 millones de empleados estadounidenses que planean ver el final dicen que van a faltar al trabajo para poder ser testigos de quién asciende al Trono de Hierro y celebrar o enfrentar las consecuencias”, señala una publicación de Business Wire.



Adicional a esto, según datos de la encuesta 5,8 millones de empleados que trabajan los domingos por la noche planean usar ese día de vacaciones o incapacitarse; 2,9 millones planean llegar tarde al trabajo el lunes en la mañana y 3,4 millones de trabajadores harán sus labores desde casa.



(Lea: ¿Cómo ver y disfrutar la última temporada de Game Of Thrones?)



Pero esto no es todo. La última temporada – que ha pasado por una serie de críticas por parte de los fanáticos – ha tenido un impacto directo en la productividad de los trabajadores. Según la investigación, a la fecha, 20,4 millones de empleados han admitido que ver la temporada actual ha afectado su asistencia o rendimiento en el trabajo. Adicional a esto, 4,4 millones de empleados aseguraron que han faltado a sus empresas solo para ver la retransmisión de algunos de los capítulos o ponerse al día con algunos episodios.



“Game of Thrones ha dado un nuevo significado a los ‘Sunday Scaries’ – ansiedad que se manifiesta los domingos en la noche por el regreso al trabajo – ya que 7,3 millones de empleados admiten que se han incapacitado, han tomado un día personal o han usado un día de vacaciones para faltar al trabajo un lunes específicamente porque vieron la serie la noche anterior”, afirma la encuesta.



Para el caso de los fanáticos que sí asisten a su trabajo, también se presenta una fuerte influencia de Game of Thrones en su productividad. Estos aseguraron ser improductivos por la serie ya que su mente está concentrada analizando lo que pasó en el episodio visto, y en general, en toda la siere.



“12,7 millones de empleados que observan la temporada actual dicen que pasan cinco o más horas por semana hablando, leyendo o publicando en línea sobre Game of Thrones, mientras que otros 16,5 millones admiten que han pasado entre una y cuatro horas haciendo lo mismo”, asegura la encuesta.



JON SNOW, EL LÍDER DE LOS EMPLEADOS



La encuesta también consultó a los empleados sobre cuál de los personajes de la serie sería su líder ideal.



Los resultados demostraron que Jon Snow es el favorito, ya que uno de cada cuatro empleados que ven la temporada actual dice que querrían que Jon Snow fuera su líder.

​

En el segundo lugar está Tyrion Lannister, le sigue la Madre de los Dragones, Daenerys Targaryen y Cersei Lannister.



La encuesta fue realizada en línea entre 1.090 adultos estadounidenses empleados de 18 años en adelante.