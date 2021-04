Finalmente llegó la Ford Bronco

“La Nueva Bronco Sport 4x4. Este auténtico todo-terreno incluye entre otras cosas, los reconocidos modos G.O.A.T., un avanzado sistema 4x4 con una unidad de tracción trasera de doble embrague con función de bloqueo de diferencial, exclusivo en su clase, y una suspensión H.O.S.S. todo-terreno de alto desempeño. Cabe anotar que dependiendo de la versión, el conjunto es propulsado por un motor turbo 2.0L EcoBoost de 250 hp y 376 Nm de torque, el más poderoso de su segmento”, señala Carlos Rodríguez, Gerente de Marca de Ford Motor Colombia.



Además tiene la versión Big Bend 4X4 equipa un motor turbo EcoBoost de 1.5 litros para alcanzar 181 hp y 258 Nm de torque.



“Este auténtico todo-terreno cuenta con la mejor combinación de propulsores. El motor turbo EcoBoost de 1.5 litros de la versión Big Bend 4X4 aporta una eficiencia insuperable sin demeritar el desempeño. Cuenta con tres cilindros, pero cuando el vehículo detecta una baja exigencia de parte del conductor, desactiva uno de ellos automáticamente para mejorar la eficiencia en consumo de combustible. Por otro lado, gracias al propulsor de la versión Wildtrak 4x4, el vehículo entrega la mejor relación peso-potencia de la categoría de SUVs compactas”, complementa Rodríguez.



Ambas motorizaciones cuentan con una transmisión automática de 8 velocidades inteligente, que se adapta al estilo de conducción. Gracias a la implementación de un sistema de enfriamiento adicional para la transmisión y la tracción trasera, es posible mantener funcionando la versión Wildtrak 4X4 con toda su fuerza.



El vehículo le permite al conductor seleccionar entre 7 modos G.O.A.T. (Goes Over Any Terrain por sus siglas en inglés) en su versión Wildtrak 4X4 para optimizar la dinámica de manejo, según las condiciones del terreno, y dominar cualquier superficie. Incluye un modo de escalada en roca calibrado de forma única para proporcionar un control más preciso y reducir la vibración del volante durante maniobras sobre terrenos rocosos.



Todos los modelos cuentan con una suspensión delantera y trasera independiente, diseñada y probada en los entornos más exigentes. Además, la versión Wildtrak 4X4 cuenta con una suspensión H.O.S.S. (High-Performance Off-Road Stability Suspension) con amortiguadores todo-terreno.



El carro trae 9 airbags que dan tranquilidad a la hora de conducir. Son dos airbags frontales, uno de rodilla para conductor, dos airbags de cortina, dos de tórax delanteros y dos laterales traseros para proporcionar una mayor protección.



La cámara frontal, con un ángulo de 180 grados de la versión Wildtrak 4X4, permitirá visualizar todo lo que se encuentra delante del vehículo. Adicionalmente, su cámara trasera brindará una ayuda extra en maniobras en reversa. El sistema muestra líneas virtuales para ayudarle al piloto estacionar en espacios pequeños.



La versión Wildtrak 4X4 cuenta además con el sistema Trail Control (control de senderos) que automatiza la destreza todo-terreno del vehículo. Esta característica permite una configuración de control de crucero todo-terreno de hasta 30 km/h hacia adelante y 10 km/h en reversa para una aceleración y frenado controlados automáticamente por el vehículo, lo que permite al conductor mantenerse enfocado en la maniobrabilidad únicamente.



La versión Wildtrak 4X4 cuenta además con placas de deslizamiento ultra resistentes, evitando que rocas prominentes y puntiagudas puedan dañar el vehículo por debajo.



Tiene la capacidad de acomodar hasta 5 pasajeros de una forma muy generosa. Además, el espacio de carga permite transportar cargas muy voluminosas. Cuenta con hasta 1.846 litros de capacidad detrás de la primera fila y hasta 920 litros detrás de la segunda (bául), permitiendo acomodar dos bicicletas con llantas de 27”.



La Ford Bronco Sport 4x4 llega a Colombia en versiones Big Bend 4X4 a un precio de $129.990.000 y Wildtrak 4X4 a un precio de $154.990.000 durante su fase de introducción únicamente.