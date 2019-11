Razones por las que la Fiscalía pide condenar a Santiago Uribe Vélez

Por una petición expresa de la defensa del ganadero Santiago Uribe, el juicio que se le sigue por su supuesta responsabilidad en la creación del grupo paramilitar ‘Los 12 Apóstoles’ y en un homicidio quedó aplazado.



Y aunque el juez del caso aún no ha fijado una nueva fecha, de entrada señaló que, por razones de agenda judicial, no sería antes de abril de 2020.



La solicitud de aplazamiento fue elevada ante el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia por el vocero de Uribe (el abogado Jesús Albeiro Yepes) y coadyuvada por su defensa, luego de que la Fiscalía pidió que lo condenaran por ambos hechos.



Incluso, el ente acusador fue más allá, pues aseguró que siete de los testigos presentados por la defensa del ganadero y hermano del expresidente Álvaro Uribe le mintieron a la justicia.



En efecto, el fiscal del caso, Carlos Marín, aseguró que durante el juicio se montó “una sinfónica de falsos, inconsistentes e irrelevantes testigos que con precarios instrumentos sonaron desafinados, destemplados y hasta descoordinados”.



Por eso, pidió que se les investigue por falsedad testimonial, petición que respaldó la Procuraduría: “Se evidenció el embuste, la falacia y el sofisma”.



Los señalados son el exparamilitar Rodrigo Pérez, alias Julián Bolívar; el mayor (r) Juan Carlos Rodríguez, conocido como ‘Zeus’; el excomandante de la Policía de Yarumal Pedro Benavides y el agente retirado Alexánder Amaya, entonces escolta del teniente (r) Juan Carlos Meneses (testigo contra el ganadero).



La Fiscalía también mencionó en su compulsa de copias a Camilo Vásquez y Carlos Serna, extrabajadores de la finca La Carolina –propiedad de la familia Uribe y donde habrían operado ‘Los 12 Apóstoles’–, y al exalcalde de Santa Rosa de Osos Álvaro Vásquez.



“Unas veces mintieron para favorecer su propio interés y otras veces porque inequívocamente querían proteger al señor Santiago Uribe”, precisó el fiscal Marín.



PIDEN CONDENA



Estas personas fueron presentadas ante el juez por la defensa de Uribe, en cabeza del penalista Jaime Granados. En comunicación con EL TIEMPO, Granados dijo que no se referirá a ese tema en los medios.



Durante más de 10 horas de intervención, la Fiscalía pidió que se condene por dos delitos al ganadero antioqueño, que enfrenta su proceso en libertad.



Uno es por concierto para delinquir por su presunta participación en la creación de ‘Los 12 Apóstoles’, grupo ilegal que operó en la población antioqueña de Yarumal y sus alrededores entre 1990 y 1994, y al que se le adjudican al menos 300 asesinatos en esa región. El otro delito es homicidio en persona protegida por el crimen del conductor Camilo Barrientos –el 25 de febrero de 1994–, cometido por ‘Los 12 Apóstoles’ supuestamente con la complicidad de Uribe Vélez.



No obstante, la Procuraduría dijo que en este último delito no hay certeza de la vinculación del ganadero, por lo que pidió que por esta conducta sea absuelto.



La defensa de Uribe pidió aplazar el juicio para presentar sus alegatos finales el otro año argumentando que la Fiscalía cambió la acusación contra su cliente y, por ello, debe ser estudiada.



En efecto, el ente acusador modificó la acusación por el delito de homicidio agravado “en calidad de coautor impropio” por el de “autor mediato por aparato organizado de poder”.



Eso requiere, según el abogado, más tiempo para elaborar los argumentos con los que busca probar la inocencia de Santiago Uribe.





UNIDAD INVESTIGATIVA

​u.investigativa@eltiempo.com@UInvestigativaET