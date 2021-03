Ford trajo a Colombia una Explorer de 400 caballos de fuerza

Llegó la nueva Ford Explorer ST 4x4, un vehículo con un motor 3 litros EcoBoost de doble turbo, capaz de desarrollar 400 caballos de potencia y un paquete de tecnologías de entretenimiento, conectividad, seguridad y confort de calidad superior.



Ahora por las vías del país rodará la Ford más poderosa de la historia, la Explorer ST 4x4, un vehículo deportivo y vanguardista. “Con esta apuesta continuamos demostrando nuestro compromiso de traer a Colombia lo mejor del portafolio global de Ford. La Nueva Explorer ST 4x4, la variante más poderosa de la historia de esta línea de vehículos llega para posicionarse como la SUV mejor especificada de su segmento, con un apartado de desempeño y tecnología sin precedentes, y todo el respaldo que le brinda el haber sido desarrollada por Ford Performance. Partiendo de esa esencia, integra un potente motor bi-turbo 3.0L V6 EcoBoost, capaz de desarrollar impresionantes 400 hp y 563 Nm de torque, además de un paquete de frenos de alto desempeño, suspensión deportiva y muchas otras prestaciones que la convertirán en la camioneta deportiva más poderosa de la banda de precios donde se ubicará”, señala Carlos Rodríguez, gerente de Marca de Ford Motor Colombia.



La SUV viene con transmisión automática inteligente de 10 velocidades, controlada a través de un selector de marchas giratorio, que permite realizar los cambios de forma más eficiente, seleccionando la marcha óptima en menor tiempo. No obstante, si lo que se busca es aún más deportividad, también se pueden utilizar las levas de cambio montadas en el volante.



Está equipada con el nuevo Terrain Management System, que le permite al conductor seleccionar entre 7 modos preconfigurados para optimizar la dinámica de manejo según las condiciones del terreno. Entre ellos esta un modo deportivo, especialmente calibrado para llevar las capacidades de esta variante y la experiencia de manejo al límite. Esto se complementa con su avanzado sistema de tracción integral para enfrentar las superficies más desafiantes.



Así mismo, su plataforma modular de tracción trasera no solo mejora notablemente las capacidades y dinámicas de manejo, sino que también aportan a un mayor espacio para pasajeros y carga.



Paralelamente, en aras de poder controlar todo ese poderío tiene un sistema de frenos de alto desempeño con rotores y pastillas más grandes, junto con pistones de acero inoxidable. Adicionalmente, las mordazas vienen en color rojo, lo que eleva su carácter deportivo.



Destaca el control de curvas, que ajusta la velocidad de cada rueda por medio de una aplicación selectiva de los frenos y distribución del torque, a fin de mejorar la agilidad al doblar, reduciendo notablemente el subviraje y aumentando la maniobrabilidad al acelerar en las curvas.



Esto se ve complementado con la tecnología AdvanceTrac, sistema que detecta cuando el vehículo está derrapando, sobrevirando o subvirando, para lo cual aplica presión de frenado a cada rueda y reduce el torque para estabilizar el vehículo. Además, el control de tracción evita que una rueda sin adherencia gire, utilizando el freno de manera individual, y transfiriendo el 100% del torque a las ruedas que sí tienen tracción. Se resalta también el Asistente de Arranque en Pendiente (HLA), el Control de Descenso (HDC), el Control Antivuelco (ROM) y el Control de Balanceo del Remolque (TSM).



Finalmente, cuenta con un Sistema de rejillas activas, que abren y cierran de forma automática para mejorar la aerodinámica y la eficiencia de consumo de combustible.



La Ford Explorer ST 4x4 incluye 8 airbags, ubicados en la parte frontal y de rodilla para conductor y pasajero delantero, y airbags de cortina y laterales de tórax.



Posee Asistente Anti-colisión frontal con detector de peatones, complementado por un asistente anti-colisión trasero, Cámara de 360 grados, Sistema de permanencia en el carril, Sistema de Monitoreo de la Presión de los Neumáticos, Sistema de monitoreo de punto ciego BLIS y alerta de tráfico cruzado, Asistente post-colisión y Detector de fatiga, el cual alerta al conductor si percibe un comportamiento en el manejo que pueda indicar signos de cansancio.



La Explorer ST tiene un sistema de conectividad SYNC 3.4 que permite controlar la música y realizar llamadas, sin quitar las manos del volante. Este sistema viene acompañado de una enorme pantalla vertical táctil multi-capacitiva de 10,1 pulgadas, un sistema de audio premium Bang & Olufsen de 980 Watts con 14 parlantes y funcionalidades como Waze, Android Auto y Apple CarPlay.



Para el caso de los pasajeros, ubicados en la parte de atrás, tienen a su disposición un sistema de entretenimiento con pantallas en los apoya cabezas de los asientos delanteros.



El vehículo ostenta un tablero de instrumentos de 12,3” a color, digital y personalizable, permitiendo visualizar toda la información de la computadora de viaje. Ofrece también un conjunto de tecnologías inteligentes de asistencia al conductor, denominado Ford Co-Pilot360, como por ejemplo Asistente de parqueo 2.0, Control de velocidad adaptativo con sistema Stop-and-Go, Asistente de frenado en reversa, Sistema de centrado en el carril y Asistente de manejo evasivo.



A esto se le suma el Sistema de encendido remoto, Apertura eléctrica de baúl con función de manos libres, Sistema de iluminación con tecnología LED, y tecnología EcoCoach, que monitorea la eficiencia de consumo de combustible, ayudándole al usuario a implementar hábitos de conducción óptimos que contribuyan con la misma. Los asientos delanteros multi-contornos con tecnología Active Motion cuentan con once cojines que se mueven sutilmente, proporcionando un placentero masaje sin dispersar la concentración.

Esta SUV deportiva pura sangre entra con un precio de $ 219.990.000 y ya en los concesionarios