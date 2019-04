‘Free tours’, una tendencia global que echa raíces en Iberoamérica

Hace 16 años, en el 2003 un joven guía turístico de la ciudad de Berlín perdió su trabajo. Pero él quería seguir trabajando como guía, por lo que decidió salir a la calle con un cartel en el que se ofrecía como guía gratuito, a cambio de propinas, solo en el caso de que el cliente quedara satisfecho.



Como suele ocurrir a veces con ideas demasiado innovadoras, los turistas no entendieron su propuesta, por lo que el joven guía en desempleo empezó a acudir a hostales a buscar clientes. En su segundo intento, la propuesta resultó un éxito total. Los viajeros no solo estaban contentos con el servicio, también con la posibilidad de poner un precio en base a lo que les hubiera gustado la experiencia.



En menos de un año, el guía ya acaparó gran parte del mercado de tours guiados en Berlín y empezó a ampliar su ‘empresa’ con amigos y otros guías en su situación. Habían nacido los ‘free tour’, el sistema de visitas guiadas en las que el viajero decidía el precio del servicio libremente. Aunque no fue solo este innovador alemán quien salió ganando. El número de turistas que decidían hacer un tour en Berlín aumentó.



Había nacido un sistema nuevo de tours guiados que, al mismo tiempo, aumentó el tamaño del mercado y el número de usuarios de este tipo de servicios turísticos ya que, además de los viajeros, muchos locales empezaron a realizar estos recorridos guiados, primero eran tours sobre todo generalistas, y luego con temas específicos (gastronómicos, históricos, culturales, etc.)



UNA ACTIVIDAD EN AUGE EN IBEROAMÉRICA



Desde ese el 2003, esta modalidad se ha expandido por todo el mundo. El portal líder en actividades turística en español, Civitatis.com, tiene registrados más de 200 ‘free tours’ en todo el mundo, 26 de ellos en América Latina repartidos entre 21 ciudades, con una oferta que crece cada mes.



El país de la región más que cuenta con más free tours es México, donde su capital, la Ciudad de México, pero también Oaxaca, Mérida, Puebla, Playa del Carmen, Guadalajara y Querétaro, se han sumado a esta tendencia global. El free tour de la Ciudad de México es uno de los más demandados de todo Iberoamérica.



En Suramérica, es Chile el país donde más ciudades ofrecen estos tours: Santiago, Valparaíso y Viña del Mar. Y es también uno de los más innovadores del ramo, destacando algunos nuevos de pocos meses de vida como el Free tour por los mercados de Santiago.



Las grandes capitales turísticas del continente, como Río de Janeiro por supuesto cuentan con free tours, que fue la primera ciudad de Sudamérica en ser patrimonio de la humanidad y que año tras año recibe más turistas.



Lima, Buenos Aires y Bogotá son otras de las capitales que se han sumado a esta tendencia global. Incluso algunas ciudades, que hace poco más de una década apenas estaban en los circuitos turísticos, como la colombiana Medellín se han sumido a esta tendencia para mostrar al visitante su rico legado cultural (Botero, etc.) y gastronómico.



“Los free tours se han convertido en una de las formas predilectas de los turistas internacionales para una primera toma de contacto con el destino. Los guías, además de repasar, generalmente en visitas a pie, los puntos históricos, culturales y monumentales más destacados suele convertirse en amigos que dan recomendaciones sobre donde comen lo locales, donde comprar recuerdos que sean auténticos o donde tomar una copa por la noche. Según nuestra experiencia, quienes hacen un free tour suelen contratar luego más tours y actividades en los destinos y suele llevarse una experiencia más positiva de la ciudad que visitan”, destaca Enrique Espinel, chief operating officer de Civitatis.com