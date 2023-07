Continúan denuncias en redes por delincuencia en la Ruta de Sol

La inseguridad parece no dar tregua en Colombia. Ya han sido varias las denuncias y llamados de atención de varios transportadores y ciudadanos sobre la situación de delincuencia que se ha desarrollado en las carreteras del país.

En redes sociales se pueden ver múltiples videos en los cuales se pueden ver como varias personas se atraviesan en las carreteras con el objetivo de detener los vehículos que por allí transitan para así quitarle sus pertenencias a los pasajeros, según aseveran diferentes usuarios de redes sociales.



A estas denuncias se sumó el líder del partido Cambio Radical y exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien, a través de su cuenta de Twitter, compartió un video en el cual se puede observar como un camión que transitaba por la Ruta del Sol es increpado múltiples veces por decenas de personas mientras el vehículo se encuentra en movimiento.



En dicho metraje se puede observar que el vehículo, a pesar de que varias personas se atraviesan en la carretera, no se detiene, haciendo que los individuos se aparten de la carretera. No obstante, más adelante, se puede ver cómo un grupo de más de 10 personas tratan de detener el camión.



Posteriormente, se puede observar en el video un par de fotos en las que se observa como uno de los vidrios del vehículo fue impactado con un objeto contundente, dañándola de forma severa.



"Les comparto este video que me llegó de lo que sucede en la Ruta del Sol. Demuestra a qué grado hemos llegado", redactó Vargas Lleras en su cuenta de Twitter.



#NadaDeNada Les comparto este video que me llegó de lo que sucede en la Ruta del Sol. Demuestra a qué grado hemos llegado pic.twitter.com/XrGbeJk6P0 — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) July 30, 2023

Esta es una de las múltiples denuncias que varios ciudadanos han hecho respecto a este problema en las vías del país.

🚨ALERTA🚨 RT

Reportan que en este momento nuevamente en la ruta del sol sector entre el cruce de Puerto Berrío y San Pedro de la Paz.@PoliciaDEMAM @PoliciaColombia @TransitoPolicia @mindefensa @Ivan_Velasquez_ @petrogustavo pic.twitter.com/PNFTDynNV6 — Mi Carro🦜y Yo 🚚💨😎 (@Mi_carro_Yyo) July 27, 2023

Cuando politiqueros empoderan a delincuentes, la vida de quienes trabajan de manera honrada no vale un peso, esto será pan de cada día.

Esto ocurrió en la ruta del sol. pic.twitter.com/I7995yccLh — SM (RA) Jairo Gonzalez (@verdolaga2323) July 25, 2023

Así están atracando en la ruta del Sol, en el Magdalena medio, una gavilla de delincuentes hacen parar los tractocamiones para saquearlos. No hay Dios ni ley en esta vía. pic.twitter.com/JoSLQgx1Rj — Jacobo Solano Cerchiaro (@JACOBOSOLANOC) July 26, 2023

