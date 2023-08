Gobierno español presionará la renuncia de Luis Rubiales de la RFEF

El Gobierno español en funciones avanzó este viernes que hará todo lo posible para que no continúe ocupando su cargo de presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, quien enfrenta varias denuncias ante la Justicia y estamentos deportivos del país por violencia sexual.



Rubiales aseguró este viernes que no dimitirá, pese a las acusaciones por el beso a una jugadora y por los gestos obscenos que realizó durante la final del mundial femenino de fútbol que el pasado domingo ganó España en Sídney (Australia).



La vicepresidenta tercera del Gobierno en funciones, Teresa Ribera, en declaraciones a los medios, afirmó que van "a activar todo lo que esté en nuestra mano", pues su actuación ha suscitado "una enorme alarma e indignación en la sociedad española y yo diría, en general, en los países occidentales".



El presidente justificó el beso a la futbolista Jenni Hermoso, con argumentos como que fue "espontáneo, mutuo, eufórico y consentido". Sin embargo, Hermoso desmintió esa versión y afirmó en un comunicado que "en ningún momento" consintió el beso que recibió en la boca y, junto al resto de jugadoras internacionales, pidió "cambios reales, tanto deportivos como estructurales".

Otros miembros del ejecutivo en funciones, como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, coincidieron en redes sociales en que son necesarias "medidas urgentes", pues tras el discurso "inaceptable" de Rubiales tiene que "dimitir ya y ahorrarnos el bochorno".



La ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, publicó en la red social X que "el Consejo Superior de Deportes debe actuar para que Rubiales no siga ni un minuto más en ese puesto".



Pero no solo desde la política se suceden las reacciones, también desde el deporte, con mensajes tan contundentes como el de la futbolista Alexia Putellas, dos veces Balón de Oro, que escribió en X (antes Twitter): "Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera", o el del portero Iker Casillas, quien reaccionó asegurando que sentía "vergüenza ajena".



También han reaccionado clubes de fútbol como el Barcelona, que califica la actuación de Rubiales de "impropia y desafortunada", y el Real Madrid, que apoya al Consejo Superior del Deportes, organismo estatal, para la suspensión de Rubiales.



Asimismo, cabe destacar la reacción de Iberia, que es el primer patrocinador de la Real Federación Española de Fútbol, que se pronunció públicamente sobre el caso Rubiales y pidió "medidas para preservar los derechos y la dignidad" de las futbolistas.



La Fiscalía de la Audiencia Nacional española será la encargada de estudiar si admite varias denuncias contra Rubiales por supuesta agresión sexual, presentadas, entre otros, por la formación de izquierda Sumar, que lidera Díaz, la liga profesional femenina de fútbol y la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional en España.



Fuentes judiciales explicaron a EFE que la Audiencia Nacional es la competente al haber sucedido los hechos fuera del país. Además de la vía penal, el presidente del fútbol español afronta otras denuncias ante el Consejo Superior de Deportes (CSD), un organismo estatal con competencias sobre las federaciones deportivas del país, que en un comunicado denunció que la intervención de Rubiales ante la asamblea "es absolutamente incompatible con la representación que ostenta en el deporte español".



El presidente del CSD, Víctor Francos, afirmó que denunciarán este mismo viernes a Rubiales ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por hechos "muy graves" y que le suspenderá de sus funciones si dicha instancia le abre un expediente, ya que por sí mismo el CSD no puede hacerlo.



Rubiales, que es vicepresidente de la Uefa, la federación del fútbol europeo, tiene además un procedimiento abierto por la Fifa, el máximo organismo mundial de este deporte, y su actitud ha generado numerosas críticas dentro y fuera de España.



La selección a paro

A raíz de los hechos, las jugadoras de la selección española de fútbol, recientes campeonas del mundo, enviaron una carta, mediante la Asociación de Futbolistas Profesionales, en la cual manifestaron solidaridad hacia Jenni Hermoso, dejando claro que el polémico beso que le dio el alto directivo del fútbol español a la futbolista no fue consentido.



"A la vista de las manifestaciones realizadas por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Jennifer Hermoso quiere desmentir rotundamente que consintiera el beso que le propinó don Luis Manuel Rubiales Béjar en la Final de la Copa del Mundo", se menciona en la misiva.



Más adelante, la misma deportista redacto su testimonio: "Quiero aclarar que, tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho".

🚨 Las jugadoras de la @SEFutbolFem, campeonas del mundo y otras futbolistas, en apoyo a @Jennihermoso , manifiestan su firme condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres.

El comunicado queda abierto a las futbolistas que se quieran adherir#seacabo pic.twitter.com/PW91SW9Ts0 — FUTPRO (@futpro_es) August 25, 2023

Finalmente, y a modo de sentencia, las jugadoras que lograron el campeonato mundial en Australia manifestaron que no regresarán a una convocatoria con el equipo nacional hasta que los dirigentes de la RFEF hayan renunciado.



"Después de todo lo sucedido durante el Mundial Femenino, queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes". La carta también fue firmada por jugadoras y exjugadoras del fútbol español.



PORTAFOLIO

*Con información de EFE