Golpe de autoridad: Yuberjen Martínez se acerca a la medalla de bronce

Una de las cartas del boxeo colombiano en los Juegos Olímpicos de Tokio Yuberjen Martínez ganó 4-1 el segundo combate en la categoría de los 52 kilos, este viernes en la noche al vencer al indio Amit.



Martínez viene de ser plata en las justas del 2016 de Río de Janeiro y es una de las aspiraciones de la delegación colombiano, que busca más medallas en Tokio.



Yuber no la tuvo fácil en el primer asalto y se vio abajo, tras el conteto de los juegos que favorecieron al rival, 4-1.



Ya en el segundo, el colombiano conectó al indio, buscó la pelea, se fue encima y eso le sirvió para empatar el combate, tras el 4-1 a su favor. No paró de atacar con ganchos a un rival que retrocedió y no se paró.



Yuberjen salió en biusca del triunfo y lo consiguió para quedar a una pelea de asegurar la medalla de bronce.



Yuber ya debutó el domingo y ganó, en impresionante demostración de ataque, frente a Rajab Mahommed (Botsuana), con un fallo unánime y sin discusión de 5-0.



Ya se había enfrentado al indio, cruzaron guantes en Italia; esto en tres oportunidades. Fueron parejos, inicialmente inclinados para el indio; pero a medida que se avanzaba, la balanza favorecía a Yuberjen.



En el torneo mundial juvenil de Kielce (Polonia), en el último abril, India obtuvo siete medallas de oro de las 10 en disputa entre las damas. Vinka, por ejemplo, superó en cuartos de final a la colombiana Camila Camilo.



