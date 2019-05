Gustavo Gómez será el reemplazo de Arizmendi en '6AM Hoy por Hoy'

Este viernes, la Cadena Caracol y el Grupo Prisa anunciaron el reemplazo del periodista Darío Arizmendi quien el pasado 23 de abril anunció su retiro de la dirección y conducción del programa ‘6AM Hoy por Hoy’.



Se trata de Gustavo Gómez Córdoba, actual director del programa de opinión y humor ‘La Luciérnaga’. Gómez es comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, inició en Caracol Radio en el año 2005 como director de Hoy por Hoy fin de semana e hizo parte de la mesa de trabajo de Arizmendi.

"Es satisfactorio entregar la dirección de ‘6AM Hoy por Hoy’ a Gustavo Gómez quien ya ha estado al frente de los micrófonos de las franjas más importantes de la cadena. La escogencia de Gustavo como director es un reconocimiento a su trayectoria y liderazgo radial, los cuales consideramos fundamentales para asumir el reto de mantener el noticiero en el primer lugar de sintonía”, afirmó Juan Ignacio Reglero, gerente general de Caracol Radio en un comunicado.



Arizmendi anunció su retiro durante la emisión del programa del 23 de abril con la lectura de una carta en la que aseguró que la decisión fue tomada luego de recibir, el pasado 15 de abril, el premio Ortega y Gasset.



“Luego de la noticia del Ortega y Gasset y de haber pasado estos últimos días de Semana Santa con mi señora, hijos y traviesos nietos he tomado la determinación que tanto he esperado tomar: he decidido, a partir del momento en que la Cadena lo estime prudente y conveniente, retirarme de la dirección del programa que conduzco en las mañanas desde hace casi treinta años”, afirmó Arizmendi.



El periodista señaló que “sino hubiera recibido el premio, hubiera seguido hasta octubre o noviembre, pero haber recibido el premio me empujó a hacerlo. No hay necesidad de más honores, de más éxitos. Es el momento de vivir bien. Es una decisión de vida”.



De acuerdo con la cadena, Gómez asumirá la dirección del programa el 8 de julio y su reemplazo en ‘La Luciérnaga’ será anunciado próximamente. Por su parte, Arizmendi continuará como comentarista y asesor de la cadena.