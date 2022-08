Petro lidera el ránking de 'influencers' económicos en América

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el Premio Nobel de Economía 2008, el estadounidense Paul Krugman, lideran un ránking de los "influencers" económicos de América y España cuya segunda edición fue dada a conocer este lunes en Buenos Aires.



El Ránking de Influencers Económicos, elaborado por el Centro de Analítica Económica y Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina (UCA) y por la organización estadounidense Atlas Network, busca identificar a los economistas más influyentes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Estados Unidos y España que usan Twitter para debatir temas de política económica.



El trabajo identifica a Petro y Krugman como los "influencers" económicos más destacados de la muestra por la cantidad de seguidores que tienen en Twitter. Le siguen los brasileños Ricardo Amorim y Rodrigo Constantino, el español Alberto Garzón, el argentino Martín Lousteau, el colombiano Óscar Iván Zuluaga y los también argentinos Javier Milei, Jose Luis Espert y Alfonso Prat Gay.



El estudio también analizó el impacto de los mensajes de los "influencers", medido por un algoritmo que contempla no solamente el número de seguidores, sino también la cantidad de retuits y "me gusta" obtenidos. En términos de impacto, el ránking también lo lidera Petro, pero seguido por el argentino Manuel Adorni, los chilenos Axel Kaiser, Andrés Velasco y Rocardo Lagos, el colombiano Ernesto Samper, Constantino, Garzón, Espert y Milei.



El estudio observa que, si se agrupa a la totalidad de los "influencers" por su posicionamiento en términos económicos, un 30 % es "pro-Estado", un 65 % es "pro-mercado" y el 5 % restante pertenece al grupo clasificado como "de centro". Los "influencers" seleccionados tienen en promedio algo menos de medio millón de seguidores.



Emiten una media de 9 tuits por día, y por cada uno de ellos reciben 1.251 "me gusta" y 222 retuits, también en promedio. Según el estudio, parece ser una constante que el involucramiento político de algunos influencers ha potenciado notoriamente tanto la cantidad de seguidores como el impacto en la red social.



"Esto se nota principalmente en figuras como Petro en Colombia y Espert y Milei en Argentina. La correlación entre activismo político e impacto en las redes sociales debería sin duda ser objeto de futuras investigaciones", indica el estudio.



