Petro, precandidato presidencial de la Unión Patriótica

El senador opositor Gustavo Petro fue elegido por el partido Unión Patriótica (UP) como su precandidato a la Presidencia de Colombia para las elecciones de 2022, en las que se elegirá al sucesor del actual mandatario, Iván Duque.

Así lo decidió el partido de oposición en la clausura de su VII Congreso en el que los delegados proclamaron "la precandidatura a la Presidencia de Colombia por la Unión Patriótica del senador Gustavo Petro Urrego". Petro, que pertenece al partido 'Colombia Humana', ha intentado varias veces ser presidente del país pero no lo ha logrado. En las elecciones de 2018 perdió con Duque.



La UP explicó en un comunicado que los integrantes del partido señalaron la "necesidad de construir un programa común entre las fuerzas políticas del campo alternativo, buscar una consulta interpartidista para elegir una candidatura unánime a la presidencia en el año 2022".



En esa dirección, aseguraron la necesidad de "juntar los esfuerzos entre las fuerzas alternativas, progresistas, demócratas y revolucionarias para dar un salto cualitativo, y pasar de resistir a gobernar".



El congreso partidista, que se realizó de forma telemática, expresó también su respaldo "pleno y unánime" al trabajo de la senadora Aída Avella e invitó a conformar listas unitarias para elegir bancadas mayoritarias que legislen en favor de la vida.



La UP se creó en 1985 como parte de un intento de acuerdo de paz del entonces presidente colombiano, Belisario Betancur, con la guerrilla de las Farc. Sin embargo, en los años siguientes ese partido fue víctima de un genocidio en el que fueron asesinados más de 4.000 de sus militantes, incluidos los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal (1987) y Bernardo Jaramillo Ossa (1990).



La colectividad renació en 2014, cuando Avella, hoy senadora, regresó a Colombia tras 17 años en el exilio y fue aspirante a la jefatura del Estado, aunque finalmente se integró en la candidatura de Clara López, como su fórmula vicepresidencial.



A propósito de aspiraciones presidenciales, a mediados de enero de este año el senador colombiano del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), Jorge Robledo, anunció que se presentará como candidato a la Presidencia en 2022, con lo que se constituyó en el primer político que manifestó esa intención.





EFE