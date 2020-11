¿Habrá ley seca en Bogota para el puente festivo de Halloween?

Son muchos los rumores que corren en redes sociales sobre las medidas a implementar en Bogotá para la celebración de Halloween y para el primer puente festivo de noviembre. Una de ellas es la supuesta implementación de la ley seca ¿Verdad o mentira?



La Alcaldía Mayor aclara que en Bogotá no habrá ley seca durante Halloween. Es decir, el fin de semana del viernes 30 y sábado 31 de octubre y domingo 1 y lunes 2 de noviembre de 2020 no habrá ninguna restricción para la compra de bebidas alcohólicas en la ciudad.



Sin embargo, hizo una serie de recomendaciones para celebrar el Halloween y disfrutar de estas fechas en casa, con creatividad y sobre todo evitando aglomeraciones que representen un riesgo para los niños y niñas en la calle o en centros comerciales.



Desde la Secretaría de Salud se dictaron una serie de pautas a cumplir durante el último fin de semana de octubre:



- Personas con síntomas de COVID-19 se aíslen.

- Mantener las prácticas de bioseguridad: lavado frecuente de manos, tapabocas y distanciamiento social.

- No es aconsejable que los menores de 2 años utilicen tapabocas; y los niños entre los 2 y los 5 años deben usarlo sólo en caso de que estén en contacto con personas enfermas o en lugares de alto tránsito.

- No se recomienda reemplazar el tapabocas por máscaras, en especial en niños menores de 5 años.