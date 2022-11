Recomendados Portafolio: Hay que imaginar lo que es posible

1

Con luz propia



Autora:

Michelle Obama

Sello:

Penguin Random House



Cuenta Michelle Obama que aprendió a tejer en las primeras semanas de la pandemia para mantener su mente ocupada y evitar hundirse en el pesimismo y la angustia generalizada. Desde entonces, las agujas la acompañan como parte de esas ‘pequeñas cosas’ que le ayudan a no perder la luz.



Así lo cuenta en su segundo libro -que llega tras el enorme éxito internacional de su autobiografía Mi historia- y que es una especie de manual de autoayuda y consejos inspirados en su vida como “madre, hija, cónyuge, amiga y primera dama”, según la editorial.



Un libro que nació de las angustias de la pandemia y en el que ofrece el contenido de su ‘caja de herramientas personal’, reza la propia Michelle Obama en el texto. “Con este libro pretendo enseñarte lo que guardo en ella y por qué, lo que utilizo profesional y personalmente para mantener el equilibrio y la confianza, lo que me ayuda a seguir adelante incluso en momentos de gran ansiedad y estrés”, explica.



En épocas de recetas para la felicidad y predicadores de la salud mental, Michelle Obama se sube a la ola y se aferra a las agujas de tejer como la metáfora para explicar el valor de las pequeñas cosas. No solo lo hace en las páginas de su libro, sino también subida a los escenarios. A sus 58 años, la exprimera dama es una maestra de las tablas, como quedó demostrado tras la publicación de Mi historia, en una gira con la que recorrió decenas de ciudades presentando su texto, acompañada de famosos de diversa índole, en estadios abarrotados cual estrella de rock. Este martes volvió a demostrarlo acompañada de la popular presentadora Ellen DeGeneres en un teatro de la capital estadounidense, ubicado a pocos metros de la Casa Blanca, que Michelle Obama habitó (de 2009 a 2017) . Fue un encuentro celebrado unas horas después de que saliera a la venta en Estados Unidos el libro. “Pienso en lo que puedo controlar. Pienso en tejer, en los puntos, en que si te enfocas en dar punto tras punto el resultado es un suéter real que tu hija puede ponerse”, explica. En los minutos previos al comienzo de la charla, una pantalla gigante proyecta fotos de la ex primera dama, junto con frases inspiradoras que dan una idea del contenido del libro: “Tenemos que ser capaces de imaginar lo que es posible”.