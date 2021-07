‘Hemos tenido un aterrizaje exitoso en Latinoamérica’

Archivo particular

Kuaishou Technology, la empresa detrás de la nueva aplicación móvil de videos cortos Kwai, entregó sus resultados financieros el primer trimestre de 2021 en donde se evidencia un crecimiento en usuarios de 295,3 millones, lo que representa un aumento del 16,6% desde los 253,2 millones registrados en el mismo período del 2020. También creció el tiempo empleado por los usuarios en 16,5% al llegar a 99,3 minutos. Además la empresa logró ingresos totales 2,67 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 36,6%.



A esto la empresa le suma el efecto Latinoamérica en donde de acuerdo con Arturo Martínez, gerente general de Kwai en la región, la app ha tenido una gran acogida y donde además las campañas como la de la Copa América y el uso de redes sociales por la pandemia serán el impulso para cumplir con sus objetivos.



¿Cuál es el plan de Kwai?



En China Kwai es una aplicación gigante, ya tenemos unos 379 millones de usuarios los cuales están pasando al menos una hora y mientras allá somos muy grandes y pioneros de la industria del video corto, también somos de los líderes en lo que tiene que ver con livestreaming que es una herramienta muy poderosa en este país y que está conquistando el mundo.



También somos la segunda plataforma más importante en términos de livestreaming, pero con e-commerce, y luego de ser líderes en Asia lo natural es expandirnos especialmente porque vemos que hay una gran oportunidad en los videos cortos específicamente en Latinoamérica.



Sabemos que la penetración de estas tendencias no es muy alta y por eso estamos desembarcando en este mercado.



¿Cómo van con las campañas, el efecto de la Copa América?



Nuestro patrocinio de Copa América nos tiene muy contentos luego de todos los retos que significaron el desarrollo del evento. Queremos traer diversión a nuestros usuarios, mostrar momentos deportivos importantes y un tipo de contenido al que no necesariamente se puede acceder en la televisión. Hicimos una inversión de 10 millones de dólares en el Programa de Creadores de Deportes, a través del cual se apoyará e impulsará a los creadores de contenido deportivo en la región, sin que sean necesariamente fútbol bajo un modelo que permite monetizar estos videos.



También están los eventos ‘in-app’, de manera que todos los usuarios de la plataforma podrán participar en 15 Desafíos Copa, en los que se plantearán numerosas actividades con celebridades. Asimismo, algunos de los desafíos serán por livestreaming y todos los usuarios podrán ganar dinero e incentivos por concursar y estar activos en el programa de referidos.



¿Cómo se hace esa monetización ?



Como compañía estamos comprometidos en entretener a nuestros usuarios con deportes o comedia que son muy exitosos en la región, también vivencias o educación. La empresa trae valor a donde está y es por eso que tenemos programas como el del fondo de creadores deportivos o el de referidos en donde básicamente la gente puede ganar dinero usando la app y compartiendo ese contenido con familia y amigos.



Estos programas también tienen esa intención de ayudar a la recuperación de la región tras la pandemia y darles la oportunidad de hacer dinero al tiempo que se divierten.



¿Cuál es el efecto de la región en los resultados financieros en China?



Son muy importantes y nos dan contexto de todo lo que estamos haciendo. El impacto o efecto Latinoamérica lo vemos en el número de usuarios, ya tenemos más de 100 millones de usuarios activos por mes, lo cual ha mostrado un impacto en el crecimiento global. En términos de descarga de la aplicación estamos de terceros en México. En Colombia y Argentina somos el cuarto en el ránking y en promedio los usuarios pasan 83 minutos en nuestra app al día, lo cual le da una un impulso a los resultados de la compañía y da luces de una aceptación y aterrizaje exitoso aunque falta mucho por hacer.



¿Cuál ha sido la diferencia en este mercado?



Si bien somos una compañía global y contamos con ese músculo financiero de crecimiento, también queremos ser en Latinoamérica una aplicación que apela a la cultura y las pasiones que tienen nuestros usuarios. Vamos a tratar de entender a cada uno de los contextos y darles lo que más les gusta.



Si bien hay cosas que nos conectan hay particularidades que nos hacen sentir orgullosos y nos diferencian como el Día de Muertos en México o la música en Argentina o el ciclismo en Colombia, también las fechas de independencia que son eventos en los que buscamos ser relevantes y con los que vamos a marcar tendencia.



La diferenciación vs. China y nuestra competencia está en entender las pasiones y llevarlas a la aplicación.



¿En qué otros temas además de los deportes buscan relevancia?



Estamos viendo la comedia que tiene un gran potencial en la región, hemos visto una gran cantidad de contenidos. En Colombia estamos viendo una familia de actores que hacen contenido tipo novela que se consumen en un minuto y han tenido mucho éxito y ha contagiado a otros creadores para hacer grupos. Por momentos parece que tuviéramos pequeños segmentos de televisión en la app y queremos mucho contenido original.



¿Cuál es la diferencia que ofrece la app para resaltar en el mercado?



Hemos escuchado a nuestros usuarios y les gusta el contenido fácil de consumir, que entretenga, que dé valor y que sea rápido, queremos ofrecerles todo esto. Los usuarios han evolucionado y buscan más que reír, bailar o cantar también están demandando noticias, tutoriales cortos o incluso contenidos de educación y esto empezará a cambiar las dinámicas en la aplicación y estos videos se harán más relevantes .