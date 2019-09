Huawei lanzó el Mate 30, sin aplicaciones de Google

Huawei lanzó este jueves su nueva línea de teléfonos inteligentes Mate 30, en un desafío directo al iPhone 11, destacando sus propias aplicaciones sin abordar el problema crítico del acceso a los servicios de Google.



En un deslumbrante lanzamiento en Múnich, la firma china dijo que sus nuevos dispositivos Mate 30 Pro y Mate 30 son más compactos, sus cámaras superiores y pantallas envolventes más brillantes que el nuevo modelo de Apple.



El gigante chino exhibió la gama Mate 30 en su primera presentación de un nuevo teléfono desde que en mayo el presidente Donald Trump le prohibió comprar tecnología estadounidense alegando riesgos para la seguridad nacional.



Huawei prevé que ese veto le cueste 10.000 millones de dólares. “Tiene una pantalla grande pero es muy compacta en la mano”, dijo Richard Yu, jefe del negocio de consumo de Huawei.



Yu dijo que los nuevos teléfonos ofrecerían su propia galería de aplicaciones y que la compañía gastaría 1.000 millones de dólares en incentivos para promover sus servicios de aplicaciones móviles. La compañía no dijo cuándo estarían disponibles sus nuevos teléfonos en Europa.



Huawei informó que el Mate 30 tendría un precio de 799 euros (884 dólares), el Mate 30 Pro de gama alta 1.099 euros y el Mate 30 Pro 5G 1.199 euros. En comparación, el Galaxy S10 5G de Samsung se vende a 1.299 dólares, y el iPhone 11 Pro desde 999, pero carece de conectividad 5G.



La celebración del lanzamiento en Europa subraya la importancia de los 500 millones de consumidores de la región para Huawei, que perdió cinco puntos porcentuales en cuota de mercado tras el veto de EE. UU. La gama Mate 30 se ejecutará en una versión de código abierto de Android, y no en la versión actual con licencia de Google, dijo una fuente. Los teléfonos no podrán acceder a los servicios móviles de Google para usar Play Store y descargar aplicaciones como Gmail, Youtube o Maps. En cambio, Huawei ofrecerá su propia interfaz que permitirá a los usuarios acceder a algunas aplicaciones de Google. Yu no se refirió a este tema en la presentación.



“Sin los servicios móviles de Google los consumidores no querrán el teléfono”, sostienen analistas, a menos que Huawei pueda encontrar una manera de convencerlos de que sus características no tienen comparación y que la oferta de software alternativo es estable y fácil de usar.



Huawei dice que el ‘cerebro’ del teléfono, el chipset Kirin 990, supera a los teléfonos 5G con tecnología de Qualcomm. La configuración de ‘núcleo grande-núcleo pequeño’ del hardware significa que puede ejecutar aplicaciones que requieren mucha energía como inteligencia artificial o soportar juegos en línea, mientras ahorra batería en las tareas de rutina.



APPLE LANZÓ EL iOS13



Por su parte Apple puso este jueves a disposición de todos aquellos usuarios que tengan un iPhone 6S o superior su nuevo sistema operativo, el iOS 13, justo un día antes de que lleguen a las tiendas los nuevos modelos de iPhone, presentados la semana pasada. La principal novedad de iOS 13 respecto a los sistemas operativos que le preceden es la inclusión del modo oscuro, que permite aumentar el tiempo de autonomía de la batería y ofrece una estética apreciada por usuarios.