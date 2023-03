¿Los imanes en las neveras aumentan el consumo de energía?

Los imanes de nevera son objetos bastante cotidianos, para muchas personas,bastante útiles, pues esto permite tener a la mano números de teléfono que pueden servir para ocasiones específicas, o, simplemente, para decorar.



No obstante, se ha creado un mito a partir de estos imanes, esto debido a que, supuestamente, estos elementos podrían tener la capacidad de consumir energía extra en los hogares.



Frente a este escenario, la compañía española de energía Endesa, manifestó que estos pequeños objetos no representan ningún consumo adicional que se pueda ver reflejado en la factura de este servicio público.



“Todo en este mito es falso, incluyendo los estudios científicos que cita y la posibilidad de que esto” aclaró la empresa.



Lo que sí puede elevar el consumo de energía



Enrique García, de la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU), explicó para la ‘BBC’ que los electrodomésticos como los hornos microondas, las licuadoras, las freidoras de aire o las mismas neveras si pueden representar un consumo extra.



“En cuanto al gasto energético, el electrodoméstico que más consume es el frigorífico (nevera), porque está más tiempo enchufado. Es el electrodoméstico en el que más nos tenemos que fijar en la eficiencia energética”, explicó García.



Un consejo para poder ahorrar más energía que da el experto con este último electrodoméstico es reducir el almacenamiento de hielo o escarcha, mantener la parte posterior de la nevera con ventilación, evitar meter elementos a altas temperaturas e, incluso, no abrirla en exceso.



Otras acciones que pueden ayudar a reducir el gasto de luz son desconectar los aparatos electrónicos del hogar cuando no estén en uso, apagar las luces en las zonas en la que no se encuentre nadie, o utilizar bombillos de bajo consumo.



“Nosotros estimamos que con una eficiencia energética, es decir, sumando todas estas medidas, se puede llegar a ahorrar hasta un 30 % de la factura”, concluyó García.



PORTAFOLIO