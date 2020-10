Incluso los casos leves de coronavirus pueden dejar meses de secuelas

Los pacientes con covid-19 que experimentan incluso una enfermedad leve corren el riesgo de sufrir síntomas durante meses, según investigadores en Francia. Dos terceras partes de los pacientes que tenían un caso leve a moderado de covid-19 informaron síntomas 60 días después de enfermarse, y más de un 33% aún se sentía enfermo o en peor estado que cuando comenzó la infección por coronavirus.



Los síntomas prolongados eran más probables entre los pacientes con edades comprendidas entre los 40 a 60 años y aquellos que requirieron hospitalización, según el personal del Hospital Universitario de Tours, que realizó un seguimiento a 150 pacientes no críticos de marzo a junio.



El estudio, publicado en la revista Clinical Microbiology and Infection, se suma a la evidencia de que una parte de los 35 millones de personas que se sabe que han sido infectadas con el virus SARS-CoV-2 en todo el mundo sufrirán efectos persistentes semanas o meses después.



Se están abriendo clínicas post-covid a raíz de la pandemia para atender a una creciente población de pacientes con largas secuelas: sobrevivientes con cicatrices en los pulmones, daños coronarios crónicos, fatiga post-viral y otras condiciones persistentes y debilitantes.



"Pudimos evaluar la evolución de la enfermedad y demostrar que incluso la presentación más leve estaba asociada a síntomas a medio plazo que requerían seguimiento", escribieron Claudia Carvalho-Schneider y sus compañeros. "Por lo tanto, la pandemia de covid-19 implicara una carga de cuidados mucho después de su final".



Dos meses después de desarrollar síntomas de covid-19, el 66% de los pacientes adultos informaron al menos uno de 62 síntomas, principalmente perdida del olfato y del gusto, dificultad para respirar y fatiga, según los investigadores.



El estudio pretendía determinar el riesgo de una mayor duración de los síntomas en pacientes con covid-19 que no se encontraban en estado crítico, ya que gran parte de la investigación internacional existente se basó en sobrevivientes admitidos a unidades de cuidados intensivos, dijeron.



Estudios y ensayos clínicos de mayor alcance serán fundamentales para dilucidar la duración e intensidad de las secuelas en la salud atribuibles al covid-19 y como se comparan con otras enfermedades graves, escribieron Carlos del Rio, decano asociado ejecutivo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emery, y sus compañeros en una editorial del lunes del Journal of the American Medical Association que revisaba los efectos persistentes del coronavirus.





Bloomberg