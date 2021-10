¿Incomunicado? Estas son las otras opciones a las que puede recurrir

WhatsApp es la red social de mensajería más utilizada en el mundo. Hace varios meses superó los 2 mil millones de usuarios alrededor del planeta. Este lunes se ha reportado la caída mundial de los servidores de Facebook, algo que ha dejado sin funcionar a WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger.



Si está buscando comunicarse de alguna manera mientras WhatsApp está caído, o simplemente quiere cambiarse a otro servicio de mensajería instantánea, Telegram y Signal son otras apps que han ganado mucha popularidad últimamente. Si desea descargar las apps, al final del artículo encuentra el instructivo.



Telegram

La aplicación de mensajería, que salió al mercado en el 2013, es gratuita y tiene unas funciones muy similares a las de WhatsApp, permite enviar archivos multimedia, de hasta 2GB, hacer llamadas de video y audio.



Así mismo, cuenta con la opción de crear grupos de conversación, los cuales pueden tener hasta 200.000 miembros. Una de las cosas que la diferencian es el hecho de que el usuario puede acceder a sus chats desde diferentes dispositivos, una opción que hasta ahora WhatsApp está probando, pero no ha habilitado.



También les ofrece la alternativa a las personas de que los mensajes se autodestruyan después de un tiempo determinado. Además, el usuario puede determinar que después de un periodo de inactividad la cuenta se elimine automáticamente.



No cuenta con un cifrado de extremo a extremo automático, la persona debe elegir cuáles son las conversaciones en los cuales debe activar esta función. La compañía utiliza la tecnología MTProto para cifrar la información de los mensajes que llega a servidores de la aplicación, aunque vale aclarar que estos solo están guardados por un año.



Algo que diferencia a Telegram es su función de chats secretos, los mensajes que se envíen a través de ellos no pueden ser reenviados a otros usuarios, ni ser descargados, tampoco se les pueden hacer tomas de pantalla. Una alternativa segura si se desea una comunicación más privada.



Cuenta con una versión móvil a través de aplicación y con una alternativa web para poder acceder desde un computador.



Signal

También es una opción gratuita y está disponible desde el 2014. Le permite al usuario compartir mensajes de texto, archivos de fotos, audio y video, además cuenta con la opción de videollamadas.



Sus mensajes son cifrados de extremo a extremo, esto quiere decir que las conversaciones no quedan almacenadas en un servidor de la compañía, solo en el dispositivo del usuario.



Ha sido destacada por su privacidad, incluso personajes como Elon Musk, presidente de Tesla y recientemente nombrado el hombre más rico del mundo, y Edward Snowden, el exagente de la CIA, la han recomendado.



Otra de sus características, la cual es vista con muy buenos ojos, es que reduce al mínimo los metadatos que recopila y guarda de sus usuarios. La aplicación solo se queda con la información del número de teléfono de la cuenta y con la última conexión, algo muy diferente a lo que ocurre con WhatsApp.



Igualmente, cuenta con mensajes que se autodestruyen y le da la opción al usuario de elegir si bloquea la alternativa de captura de pantalla de los chats que tiene. Así mismo, cuenta con la opción de ocultar la dirección IP del usuario.



Adicionalmente, Twitter ofrece la posibilidad de crear grupos privados en la función de mensajes directos. La opción permite enviar mensajes directos hasta con 20 personas para hablar al mismo tiempo.



Otra opción de mensajería instantánea está con Hangouts, una plataforma desarrollada por google y que unificó servicios Google Talk, Google+ Messenger y Google+ Hangouts en una sola aplicación.



En la red también se encuentran Meet, Teams, Zoom, plataformas que tomaron fuerza durante la pandemia como medios para comunicarse en tiempos de teletrabajo. Finalmente, aunque sea obvio, están los mensajes de texto y llamadas.



Así puede descargar Telegram y Signal

Como le dijimos anteriormente, Telegram y Signal son completamente gratuitas y están disponible para descarga en las tiendas de aplicaciones principales. Solo basta con ingresar en su celular, dependiendo del sistema operativo, a la App Store o a la Play Store y digitar la app que desea descargar.



Después de descargadas, tanto en Telegram como en Signal, tendrá que registrarse con un número celular (puede ser el mismo que utiliza para WhatsApp) y verificar su cuenta con el código que llegará vía mensaje de texto SMS.



Si es usuario de iPhone le interesará conocer también sobre iMessage, otra alternativa completamente gratuita.



