Millonarios colombianos que están siendo indagados por sus ingresos

Es sabido que muchos creadores de contenido o 'influencers' colombianos no han tenido problema con mostrar su estilo de vida en redes sociales. Lujosas propiedades como vehículos, casas, ropa y demás artículos de alto valor han sido algunos elementos que han dejado ver a sus seguidores. Sin embargo, esto ha llevado a que las autoridades los pongan bajo la lupa para determinar el origen de estos lujos.

Estos estilos de vida han levantado sospechas por parte de diferentes sectores de la sociedad, al punto de que las autoridades y reguladores han procedido a indagar los ingresos de los creadores de contenido en el país o, por lo menos, a los más conocidos. Estos son los 'influencers' que se encuentran en el ojo de la justicia a razón de sus ganancias:



Yeferson Cossio

En los últimos días, el 'influencer' y empresario antioqueño Yeferson Cossio ha sido noticia en las últimas semanas a razón de una investigación que se está adelantando con respecto a la procedencia de sus ingresos.

Dicho proceso judicial empezó frente a la duda sobre cómo el creador de contenido ha conseguido el dinero para darse el estilo de vida que tiene, además de sus propiedades como casas, carros y prendas de vestir de alto costo, las cuales ha mostrado en redes sociales de forma habitual.



Según indicó el mismo influencer meses atrás, ha logrado ganar hasta 1,4 millones de dólares: "(...) la rompí en Facebook con sorteos y gracias a las pechugas que me hice, que eso… (me disparó)".



Además de crear contenido para redes sociales, Cossio es propietario de la cervecería 'Si a todo', la cual ha descrito como "la irreverencia hecha persona, cada fiesta suya terminaba en un “SI A TODO” esta marca lo tendrá todo reflejado, ¿Qué creen que será?”.



Hasta la fecha, el antioqueño no ha sido llamado a comparecer ni a mostrar papeles ante la Fiscalía, pues la investigación está en sus primeros pasos. Según EL TIEMPO, quienes estarían detrás de la investigación tomarán acciones en los próximos meses cuando tengan los elementos necesarios a nivel financiero.

Epa Colombia

La 'influencer' y empresaria bogotana Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como 'Epa Colombia', es famosa por liderar una línea de productos de cuidado para el cabello y de belleza (Keratinas Center Epa Colombia y Productos Epa Colombia), así como una cadena de peluquerías, las cuales le han dado como resultado un éxito financiero, esto impulsado también por su polémica imagen como creadora de contenido.

Dichas empresas fueron registradas ante la Cámara de Comercio de Bogotá con un capital de 150 millones de pesos cada una.



No obstante, en el año 2022, un informe de la revista 'Cambio' reveló que el capital que sus empresas de productos de belleza ya superaban los 23.000 millones de pesos con solo un año de funcionamiento.



En aquel entonces, se estableció que Rojas estuvo facturando 1.565 millones de pesos mensuales, lo que provocó que la Dian hiciera una visita a su establecimiento para hacer las indagaciones preliminares; esto en el mes de septiembre de aquel año.



A día de hoy se sabe que la Fiscalía General de la Nación será quien llame a responder a la 'influencer' dado el caso en que se encuentren los elementos materiales probatorios suficientes para dar fe de algún ingreso irregular.



