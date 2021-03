‘Influencers’ y videos, apuestas de marketing para 2021

Archivo particular

La aceleración de las ventas digitales a partir de la pandemia ha hecho que los contenidos de video y las estrategias de redes sociales donde participan influencers se hayan venido posicionando como las tendencias de marketing para este año.



(Nuevos hábitos de consumo, otra huella de la pandemia).

De acuerdo con un estudio del experto en e-commerce, Juan David Camargo, y las firmas EcoAnalítica y Guarumo, realizado en 10 ciudades capitales del país, las transacciones por internet totalizaron en 2020 $27 billones, frente a $21 billones de 2019.



(Marketing: ¿El contenido es el rey?).



Allí, las compras realizadas a través de redes sociales (37%) fueron el segundo canal más representativo en Colombia luego de las páginas directas de los comercio, y superando incluso a las operaciones realizadas por aplicaciones.



“Aunque los influencers están lejos de desaparecer, las compañías no han dejado de pensar en nuevas formas de conectar con su audiencia. En este sentido, el futuro de los influencers parece estar en los embajadores de marca”, afirma Ana Sordo, Marketing Team Manager de HubSpot.



Un reporte de Influencer Marketing Hub reveló que un solo post puede llegar a incrementar hasta en un 18% los niveles de engagement (compromiso) de los seguidores de una marca.



Este recurso que a nivel mundial solo dejó US$1.700 millones en 2016, aumentó en 2020 a los US$9.700 millones y se espera que deje este año cerca de US$13.800 millones, según la empresa analista.



Instagram es la red elegida para las campañas de marketing de influencers con el 68% de las marcas considerándola la plataforma más importante de acuerdo con el estudio. Sin embargo, acá hay que tener en cuenta que antes de 2020 participaba con 80%.



TikTok, por su parte, ahora ocupa el segundo lugar entre las plataformas para influenciadores, pues este año, el 45% de los encuestados indicaron que la están usando.



En Colombia, la oportunidad de esta estrategia de marketing es grande si se tiene en cuenta, que en línea con el reporte de Juan David Camargo, EcoAnalítica y Guarumo, el 72% de los compradores del país utilizan sus dispositivos a la hora de comprar por internet. Los computadores, por su parte, solo llegan al 28% de este indicador.



COMERCIOS PROPIOS



De acuerdo con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), se ha considerado erróneamente al e-commerce como exclusivo de las grandes empresas. En este sentido, la pandemia ayudó a visibilizar su uso generalizado y ahora “pequeñas y medianas empresas han buscado alternativas de digitalización para mantener su productividad y enfrentar la nueva normalidad”.



Mientras que el comercio tradicional tuvo una contracción del 6% el año pasado por el golpe de la emergencia sanitaria, las transacciones digitales crecieron un 25%; y se estima que este 2021, aunque se contraerán por la reducción de confinamientos, igual mantendrían un crecimiento de dos dígitos (16%).



“El cambio es inminente, por eso las empresas deben continuar adaptándose a esta transformación por medio de la implementación de nuevas formas de negociación y trato con clientes y consumidores. Y acá, el contenido es protagonista, ya que sin este no hay estrategia digital”, anotó Julien Gustave Roche, CEO de la agencia de comunicaciones, Talk Media Group.



Según cifras de Forrester Marketing, el 90% de los compradores online afirma que el video ayuda a la decisión de compra y el 85% está dispuesto a comprar en páginas donde hay videos, argumentando que el contenido audiovisual hace más atractivo el producto y ayuda a entenderlo.



Adicionalmente, el estudio menciona que en una estrategia de e-mail marketing la inclusión de video aumenta la tasa de apertura en un 5,6%, el CTR en más de un 96% y disminuye las bajas en un 75%. En el caso de las landing pages, las conversiones incrementan un 80% cuando incluyen videos.



“Estamos inmersos en un mundo digital que está abierto para las empresas, y que ofrece posibilidades de llevar las ventas a un nuevo nivel. Impulsarse a través de videos, storytelling, influencer marketing y marketing digital, es la clave”, agregó Roche.



La compañía destaca además el surgimiento de nuevas redes sociales como Clubhouse y Twitch, así como la relevancia del podcast y otras herramientas que han permitido acercarse de forma diferente al público final.



Este año será determinante en las ventas digitales y aunque hay algunas firmas más avanzadas que otras, la competitividad estará en el avance de estas estrategias.



IMPORTANCIA DE LA CALIDAD



Según el informe de Juan David Camargo, teniendo en cuenta que el 88% de los compradores en línea manifiesta que no regresaría a una tienda virtual después de una mala experiencia, la investigación indagó acerca de los factores que más importaban al consumidor colombiano.



Así, la velocidad de carga de la página web y las fotos y videos de los productos fueron considerados como los dos aspectos que más importan a la hora de comprar por internet, siendo de mayor importancia para las mujeres que para los hombres.