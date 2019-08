Inicia preventa del Samsung Galaxy Note 10 Plus y Note 10

Claro anunció que a partir hoy inicia la preventa del Samsung Galaxy Note 10 en sus dos versiones, que fueron presentadas recientemente en Nueva York. Estos smartphones estarán disponibles en tienda.claro.com.co.



(Samsung dio a conocer todas sus novedades para este 2019).



Para que los clientes puedan acceder a lo último en tecnología, Claro ofrece estos smartphones con cero cuota inicial, con 0% de interés, diferido a cuotas y sin tarjetas de crédito. Así mismo, por la compra del Samsung Galaxy Note 10 Plus de 512 GB, los clientes Claro recibirán gratis un Samsung Tv de 43 pulgadas, por la compra del Galaxy Note 10 Plus de 256GB recibirán gratis un Harman Kardon Onix 5 y con el Galaxy Note 10 de 256 GB recibirán gratis un Galaxy FIT + Cover.



Estos nuevos smartphones están homologados y certificados para funcionar en la red de 4.5G de Claro, la de mayor cobertura en todo el país.



Además de estos beneficios que trae la preventa del Galaxy Note 10, Claro viene anunciando diferentes promociones para que los colombianos estén conectados con la tecnología de la gigared 4.5G y 4G, la de mayor cobertura en todo el país.



La compañía también ofrece Claro up, servicio que permite renovar el Smartphone de manera anticipada. Acceder a este beneficio es fácil, se debe comprar su equipo financiado a 18 o 24 cuotas, protegerlo con el seguro Claro up en caso de daño físico, hurto, hurto calificado y/o fallas eléctricas o mecánicas y, en al menos un año, acercarse a un Centro Autorizado de Ventas Claro para entregar el equipo actual en buenas condiciones operativas. Si cumple con los términos y condiciones de Claro up, el saldo insoluto de su deuda será condonado y podrá adquirir su nuevo equipo financiado.



Así mismo, con Claro up los usuarios postpago que compren equipos tanto de contado como financiados tienen la posibilidad de proteger sus equipos con el seguro Claro up, ante eventualidades como el robo de smartphones, accidentes como pantallas rotas o derrame de líquido y/o fallas eléctricas o mecánicas. Los costos de este seguro varían deprendiendo del equipo que tenga cada usuario.