Inicia venta de boletería para partidos de Colombia en eliminatorias

Este miércoles 2 de agosto comenzó la venta de boletería de la Selección Colombia para la clasificatoria sudamericana a la Copa Mundial de la Fifa 2026, que estará disponible hasta este jueves 3 de agosto hasta las 8:00 p.m. o hasta agotar existencias.

Los primeros que podrán acceder son los clientes Bancolombia desde 8:00 a.m.

Tras esta primera fase, desde el jueves se abrirá la venta al público general dese las 8:00 p.m.

El abono incluye los 9 partidos de la Selección Colombia en condición de Local.

Calendario 2023



7 de septiembre

Colombia vs Venezuela

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Barranquilla

12 o 13 de octubre

Colombia vs Uruguay

Hora: Por definir

Estadio: Metropolitano de Barranquilla

16 o 17 de noviembre

Colombia vs Brasil

Hora: Por definir

Estadio: Metropolitano de Barranquilla

Canales de compra



El único canal de venta autorizado para la comercialización de la boletería de la Selección Colombia es Tuboleta y los hinchas podrán acceder a comprar abonos con las entradas de los 9 partidos y de manera unitaria para el primer partido, Colombia Vs. Venezuela.

Abonarse tiene entre otras ventajas: la posibilidad de asegurar su silla en el estadio para todos los encuentros y congelar el precio de la boleta para toda la clasificatoria, evitando variaciones por el impacto de la inflación.

Etapas de venta. Preventa tarjetahabientes Bancolombia.

• Abonos para 9 partidos y boletería para el partido Colombia vs Venezuela:

Pagando con la Tarjeta Oficial de la Selección Colombia (Tarjeta Visa Selección), Tarjeta Visa Infinite, MasterCard Black y American Express Platinum.

Del 2 de agosto de 2023 a las 8:00 a.m. hasta las 7:59 a.m. del 3 de agosto. O hasta agotar disponibilidad.

• Pagando con cualquier tarjeta de crédito y débito American Express, Visa y Mastercard de Bancolombia.

Del 3 de agosto a las 8 a.m. hasta el 3 de agosto a las 7:59 p.m. o hasta agotar inventario (Sujeto a la disponibilidad que quede de la preventa del 2 de agosto).

Venta para público general. Todos los medios de pagos.

• Abonos para 9 partidos: Del 3 de agosto a las 8:00 p.m. hasta el 4 de agosto a las 7:59 p.m. o hasta agotar disponibilidad.

• Boletería para el partido Colombia vs Venezuela: Desde el 4 de agosto a las 8:00 p.m. en adelante.

Tenga en cuenta:



• El aforo disponible a venta incluye: Boletería unitaria y boletería para canal de comercialización corporativa, el cual contará con una dinámica especial para ventas grupales de hasta máximo 50 boletas por empresa.

• Etapas de venta válidas hasta agotar disponibilidad especificada por localidad o ventanas de tiempo.

• El aforo incluye holds o reservas que obedecen a razones técnicas, boletas para patrocinadores, aliados estratégicos o el organizador, que eventualmente se podrán liberar a venta.

• La edad mínima de ingreso al estadio es de 5 años. Todo menor de edad debe estar acompañado por un adulto responsable e ingresar con boleta.

• El canal de venta corporativa contará con una dinámica especial para ventas grupales de hasta máximo 50 boletas por empresa.

• No habrá venta en puntos o taquillas presenciales. La comercialización aplica únicamente a través de la página web y call center de Tuboleta.

Por primera vez los hinchas de la Selección Colombia podrán vivir el “VIP FCF”: una experiencia exclusiva que incluye transporte, alimentos, bebidas y actividades de marcas patrocinadoras.

La FCF ha dispuesto de un espacio exclusivo para 1.500 seguidores de la Selección Colombia. Se trata del “Vip FCF”, una experiencia que incluye transporte hacia y desde el estadio y un lugar dentro del Metropolitano con más de 3.000 metros cuadrados y una oferta exclusiva de alimentos, bebidas, experiencias de marca y muchas sorpresas más, para disfrutar antes, durante y después de los partidos. El acceso a esta experiencia también se podrá adquirir junto con los abonos o las boletas para los encuentros de la Selección Colombia en la página www.tuboleta.com