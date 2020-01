Innovación y confort, el nuevo plus del mercado de mascotas

Archivo particular

Con el paso de los años, las mascotas han ido ocupando un terreno importante en los hogares colombianos, tanto así que cada vez más crecen en el mercado propuestas novedosas que mejoran la relación de convivencia entre dueños, cachorros y felinos.

Una de ellas es Puppies and Kittens, una empresa colombiana. A través de elementos que mejoran la calidad de vida de las mascotas en los diferentes ciclos de crecimiento, esta compañía llega por primera vez al Centro Comercial Andino como parte de la apuesta pet friendly de este lugar para el 2020, con la que busca conectar a visitantes con los animales e innovar en el mercado pet del país, que según la firma Euromonitor, crece en promedio un 13% anualmente.



“En Puppies and Kittens queremos contribuir al bienestar de nuestros animales en sus hogares. Por eso, tenemos arneses especializados para perros ancianos que ayuda a los caninos a hacer sus necesidades de manera más cómoda y segura. Además, como parte de nuestra apuesta de innovación sostenible, comercializamos una línea de collares ecológicos hechos a base de botellas plásticas reciclables”, explica Amelia Gastelbondo, directora de esta empresa.



Con un amplio conocimiento del mercado pet en el mundo, esta novedosa compañía del sector ofrece un servicio personalizado en el que las personas podrán recibir una asesoría especializada sobre los productos que más se ajustan a la anatomía y necesidades de las mascotas.



“Hemos participado en diferentes ferias de mascotas a nivel mundial, donde hemos tenido la oportunidad de conocer las tendencias que están revolucionando el mercado y los productos que más necesitan los jefes de hogar, a la hora de convivir con sus caninos y felinos dentro de un mismo espacio”, expresa Gastelbondo.



Puppies and Kittens es una empresa comprometida con la salud y bienestar de las mascotas en el país. Por eso, para los próximos años espera seguir llevando su propuesta a las distintas ciudades del país, aportando al crecimiento de caninos y felinos de millones de hogares colombianos.