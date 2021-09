Instagram sufrió una caída mundial

En horas de la mañana de este jueves, 2 de septiembre, la red social Instagram empezó a reportar fallas. El problema de acceso para varios de sus usuarios se presentó en diferentes partes del mundo, de acuerdo con reportes de internautas.



Al parecer la plataforma estaba caída caída y los internautas no podían tener acceso ni en sus dispositivos móviles ni en los computadores. Además, los problemas afectaron tanto a dispositivos Android como iPhone.



Sin embargo, las otras aplicaciones de la compañía, como Facebook y WhatsApp, funcionaron con normalidad.



El hashtag #InstagramDown fue tendencia en Twitter por usuarios que se quejaron de lo sucedido. En redes se reportó que no podían buscar otros perfiles, tampoco dar 'like' a publicaciones ni ver historias.



En sus dispositivos aparecía el mensaje: "Se produjo un error. Vuelve a intentarlo".



De acuerdo con el portal 'Downdetector', que reporta los servidores que se encuentran caídos en el mundo, las fallas habrían iniciado a las 12 de la mañana en España.



Cabe recordar que esta red social es propiedad de Facebook Inc, un conglomerado de redes sociales fundado por el millonario Mark Zuckerberg. Dentro de sus productos también se encuentran otras plataformas como WhatsApp, Oculus VR, Giphy y Mapillary.



Actualmente, Facebook es una de las empresas más valiosas del mundo.



Tecnósfera EL TIEMPO