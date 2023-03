Inteligencia artificial puede ahorrarle tiempo a personal de salud

Es común que los médicos dediquen tiempo en recetar órdenes para sus pacientes, lo cual puede llegar a ser una tarea que dedique mucho tiempo, al punto que la atención al paciente puede ser muy lenta.



Es por ello que varios médicos, aprovechando la popularidad de las inteligencias artificiales, se han ‘subido al bus’, de los chatbots, esto con el objetivo de agilizar su trabajo en estas cuestiones.



“Estamos hablando de cartas para cosas que salvan vidas”, mencionó Eli Gefland, jefe de cardiología general del Centro Médico Beth Israel Deaconess, en Boston (Estados Unidos) en entrevista para la revista ‘Forbes’.



ChatGPT, quizá la inteligencia artificial que ha ganado mayor popularidad, comenzó a aparecer en distintos titulares de medios de comunicación a nivel mundial debido a su efectividad al momento de construir mensajes con una gran complejidad en cuestión de un minuto.



Gefland ha utilizado ChatGPT para ahorrarse minutos enteros redactando cerca de 30 cartas de apelación, las cuales, en su mayoría, han sido aprobadas, tal como como aseguró.



“Básicamente está haciendo mi vida un poco más fácil y espero que los pacientes obtengan los medicamentos que necesitan a un ritmo mayor -agregó Gelfand- Esta es una solución alternativa para un problema que en realidad no debería existir”.



Sin embargo, ChatGPT no es ajena a cometer errores por lo que han sido varias las veces que el médico ha tenido que hacer ajustes en los documentos redactados. Situaciones de este estilo han motivado a programadores a desarrollar inteligencias artificiales que estén más especializadas en rubros específicos, como la medicina en este caso.



Este es el caso de DocsGPT, una IA capaz de redactar todo tipo de cartas y certificados médicos, el cual facilita los procesos de envío vía fax, comúnmente utilizado en el sistema de salud estadounidense.



“Nuestra tesis de diseño es hacer que sea lo más fácil posible para los médicos interactuar con los nuevos estándares digitales, pero también ser compatible con todas las cosas antiguas con las que realmente se ejecuta la atención médica”, explicó Nate Gross, cofundador y director de Doximity, empresa desarrolladora de DocsGPT.



Esta IA ha generado para Doximity más de 344 millones de dólares en 2022, provenientes de empresas farmacéuticas que buscan agilizar sus procesos operativos y de publicidad.



Este chatbot se basa, de forma general, en ChatGPT, pero con la diferencia de que este está capacitado en datos de atención médica, como las cartas de apelación de seguro, enviadas de forma anónima.



En la actualidad, una persona en un consultorio médico o en una clínica debe llamar a una persona de una compañía aseguradora para que clasifique de forma manual los detalles que tienen los beneficios del seguro de cada paciente.



“No se trata solo de que sea lento, es que las cosas no se están haciendo”, dijo Ankit Jain, director ejecutivo de inteligencia artificial conversacional y cofundador de Sistemas Initus.



Sin embargo, esto no se salva de obstáculos, pues los modelos de IA como ChatGPT pueden emitir datos falsos como si fueran verdadero, por lo que tienen que capacitarse nuevamente, pues su base de datos contiene información registrada hasta 2021.



“Cuando un médico inventa cosas, eso se llama mentir. Cuando un modelo inventa cosas, usamos esta extraña frase llamada alucinación”, dijo Nigam Shah, científico jefe de datos de Stanford Healthcare para ‘Forbes’.



