Experto advierte sobre los peligros de la inteligencia artificial

Eliezer Yudkowsky es un experto en temas referentes a la inteligencia artificial. El científico publicó recientemente en la revista ‘Time’ un artículo en el que habla de una carta firmada por personajes importantes en el sector de la tecnología como Elon Musk, fundador de OpenAI, empresa creadora de ChatGPT; y Steve Wozniak, cofundador de Apple, y que él se negó a firmas. ¿Por qué?



Yudkowsky aseguró que no firmó esta carta debido a que el desarrollo de la inteligencia artificial debería detenerse de forma indefinida. Solo de ese modo, el mundo podría tener una idea más clara de cómo tener avances más seguros con estas tecnologías.



(Claro anuncia inversión por US$165 millones en soluciones digitales).

¿El fin de la humanidad?



En su artículo, titulado ‘Pausar los desarrollos de IA no es suficiente. Necesitamos cerrarlo todo’, Yudkowsky afirmó que las inteligencias artificiales representan mucho más que tecnología programada.



“Muchos investigadores inmersos en estos temas, incluyéndome a mí, esperan que el resultado más probable de construir una IA sobrehumanamente inteligente, bajo cualquier circunstancia remotamente parecida a las actuales, es que, literalmente, todos en la Tierra morirán. […] No es que no puedas, en principio, sobrevivir creando algo mucho más inteligente que tú; es que requeriría precisión y preparación y nuevos conocimientos científicos”, redactó.



(Nuevas formas de verificar información con la búsqueda de Google).



El experto lanzó críticas a la compañía fundada por Elon Musk, la cual se encuentra desarrollando a GPT-5, por planear “que alguna futura inteligencia artificial haga la tarea de alineación de IA”.



Esto consiste en que los actos y los objetivos de una IA sean iguales a los que tienen sus desarrolladores o sus usuarios.



“No estamos listos. No estamos en camino de estar significativamente más preparados en el futuro previsible. Si seguimos adelante con esto, todos morirán, incluidos los niños que no eligieron esto y no hicieron nada malo”, agregó.



('Chatbots', los aliados para la eficiencia y productividad empresarial).

El peligro de la IA



Si existiera algún escenario en el cual el ser humano tenga que enfrentarse a la inteligencia artificial, los resultados serían desoladores, según Yodkowsky.



El experto visualizó una IA sobrehumana proclive a la hostilidad. El experto la concibe como “toda una civilización alienígena pensando a millones de veces la velocidad humana, inicialmente confinada en los ordenadores”.



(‘Startups’ que se destacan en los 6 sectores líderes).



De igual forma, afirmó que esta sería capaz de crear formas de vida artificial o, incluso, dedicarse a “la fabricación molecular posbiológica”.



PORTAFOLIO