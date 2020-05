Autorizan ensayos de plasma de convalecientes para pacientes de Covid

El Invima aprobó el desarrollo del estudio PC-COVID-19: Plasma de Convalecencia, que consiste en la aplicación del plasma de pacientes que se han curado (convalecientes) a aquellos con covid-19 que están graves, pero no en estado crítico; es decir, que estén hospitalizados, aunque no en cuidados intensivos.



(Farmacéuticas creen en una vacuna este año contra el coronavirus).

Este proyecto está integrado por un grupo interdisciplinario conformado por investigadores del Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes (CREA) de la Universidad del Rosario, del Grupo GenomaCES de la Universidad CES de Medellín; del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS); de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS) y de Servicios y Asesoría en Infectología.



Aunque esta alternativa terapéutica no es novedosa, puesto que fue utilizada previamente para luchar contra la "gripe española" de 1918, contra el virus del Ébola y el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS), producido por otro tipo de coronavirus, lo original de la propuesta colombiana es su utilización en pacientes que no están severamente enfermos y que, por lo tanto, podrían recuperarse sin tener secuelas de la enfermedad o evitarles progresar hacia cuidados intensivos o la fatalidad, dijo Juan-Manuel Anaya, director del CREA de la Universidad del Rosario.



Para Anaya, “si se llegase a comprobar su eficacia, es decir, la mejoría de los pacientes mediante criterios clínicos rigurosos validados internacionalmente y la desaparición de la viremia, los beneficios serían enormes, pues se podría instituir como tratamiento inicial a pacientes hospitalizados no complicados con covid-19, reducir la morbi-mortalidad de la enfermedad y facilitar la paulatina reincorporación laboral”.



PLASMA DE CONVALECIENTES, TRATAMIENTO CONTRA LA INFECCIÓN



Los pacientes con Covid-19, enfermedad producida por el Coronavirus SARS-CoV2), pueden ser asintomáticos y presentar una enfermedad leve en cerca del 80% de los casos. En el resto ocurre una respuesta inflamatoria exagerada a la infección.



Aproximadamente el 15% requerirá una hospitalización por la gravedad de la enfermedad y el 5%, por su estado crítico, necesitará cuidados intensivos.



A la fecha no hay tratamiento universal para la enfermedad, ni una vacuna. Sin embargo, dado que esta enfermedad se caracteriza por una respuesta inmune inflamatoria, varias alternativas terapéuticas han sido propuestas para intervenir en distintos estadios o etapas de la misma.



Una de ellas consiste en la aplicación del plasma de pacientes que se han curado (convalecientes) en aquellos que están todavía enfermos, comentó Anaya.



Se asume que los pacientes que se curan tienen anticuerpos y otras sustancias del sistema inmune que podrían ser de gran ayuda para aquellos que todavía tienen la enfermedad activa, pero cuya respuesta inmune es insuficiente.



Por lo tanto, el plasma de convalecientes (PC) pretende ser un tratamiento para ayudar a responder eficazmente contra la infección a aquellos que lo necesiten, dijo el director del Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes (CREA) de la Universidad del Rosario.