iPhone 14: ¿cuándo llegará a Colombia... o no se venderá en el país?

Recientemente, Apple presentó su nueva generación de productos tecnológicos. Entre sus lanzamientos está el famoso iPhone 14. La compañía sacará al mercado los modelos 14 y 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max.



Aunque de apariencia es muy similar al iPhone 13, su tecnología tiene algunas mejoras. Este nuevo modelo tiene chip A15 Bionic, con mejoras en temas de rendimiento para hacer más tareas a la vez, al igual que su procesador gráfico que es mucho más potente y permite el manejo de contenidos de video imagen de una manera más optimizada.

Ahora bien, la llegada de este nuevo producto a Colombia estaría en dudas. En la página oficial de la empresa aparece un anuncio que informa que: “Apple temporalmente no puede ofrecer dispositivos con tecnología 5G en Colombia debido a una orden de un tribunal colombiano, decisión que Apple está apelando”.



Un juez le habría ordenado a la empresa no comercializar los equipos mientras se llega a un fallo. También, le pidió a la Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian) que no se permita el ingreso al país de estos dispositivos.

Desde que fue notificado en julio de este año, no tiene el aval para importar al territorio los iPhone SE 2022, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPad Pro (11 pulgadas), iPad Pro (12.9 pulgadas), iPad mini, iPad Air y los modelos nuevos.



Así es como luce el iPhone 14. EFE

¿Por qué tiene prohibida la venta de celulares 5G?

El caso se dio meses atrás cuando el juzgado 43 del circuito de Bogotá prohibió la venta de modelos iPhone y iPad que cuentan con 5G (pese a que en el país todavía no hay soporte para tal red), pues consideró que Apple infringió con la patente NC2019/0003681, la cual es vital para desarrollar dicha tecnología.



La patente la tiene Ericsson, otro de los grandes del mercado, desde 2019 y hasta 2037. Además, adelanta procesos judiciales contra Apple en Estados Unidos, Brasil, Alemania, Bélgica, y Países Bajos por el mismo tema.

Portafolio consultó con tiendas especializadas y aliadas de Apple en el país para conocer si el producto llegaría a suelo colombiano y prefirieron no hacer comentarios al respecto.



A su vez, la empresa consideró la medida como "desproporcionada e irrazonable" y por eso apeló. Sin embargo, hasta la fecha, el juzgado no ha tumbado la decisión.

PORTAFOLIO