Qué dice una teoría de Isaac Newton sobre el fin del mundo en 2060

Isaac Newton fue un físico y matemático inglés reconocido por sus aportes científicos y la ley de gravedad.



Gracias a Newton el mundo se concibe como lo conocemos en la actualidad, pues también ayudó a sentar las bases de las leyes del movimiento y del color.



Además de la física, Newton también era conocido por considerarse un profeta, ser un estudioso de La Biblia e interesarse por el vaticinio que aquellos escritos pudiesen revelar.

Esta atracción por las indagaciones religiosas, lo llevó a escribir una gran cantidad de material sobre la interpretación de la profecía bíblica, incluido un trabajo titulado 'Observaciones sobre las profecías de Daniel y Apocalipsis de San Juan' y un manuscrito que el científico escribió en 1704 y que la Universidad Hebrea de Jerusalén reveló durante una exposición sobre el físico.

Allí, Newton especuló sobre el momento del fin del mundo y la segunda venida de Cristo, basándose en su interpretación de las predicciones de La Biblia. Sobre lo primero dijo que ocurriría en el año 2060.

Según el diario El País, la Universidad Hebrea afirmó que Newton se basó en el testamento más antiguo de los cristianos, en el que se describe el origen del ser humano a partir de la religión y en el que se narran sucesos como el apocalipsis.



Con citas sobre el libro de Daniel y cálculos matemáticos, en el documento se enumeran siete razones por las que el científico consideraba que el fin del mundo llegaría en el siglo XXI, de acuerdo con la traducción del medio mencionado.

Esas razones son las siguientes:

1. Los 2.300 días proféticos no comenzaron antes del surgimiento del cuerno pequeño del Caballo.



2. Esos días no empezaron después de la destrucción de Jerusalén y el Templo por los romanos en el año 70.



3. Los tiempos y la mitad de los tiempos no comenzaron antes del año 800, en el que comenzó la supremacía de los Papas.



4. Esos días No comenzaron después del reinado de Gregorio VII en 1.084.



5. Los 1.290 días no comenzaron antes del año 842.



6. No comenzaron después del reinado del Papa Greg. 7. 1084



7. La diferencia entre los 1.290 y 1.335 días son una parte de las siete semanas.



Por ello, las conclusiones que, según el científico, surgen tras analizar los puntos anteriores es que "los tiempos y el medio tiempo no terminan antes de 2060".

En su teoría del fin del mundo, los investigadores de la universidad interpretan, que el físico se refería, posiblemente, al final de la existencia tal como se conoce, pues "con la venida de Jesús nacería un nuevo mundo".



"(El manuscrito) nos revela que Newton se esforzó en descifrar lo que él consideraba que eran conocimientos secretos, conocimientos codificados en las escrituras sagradas de culturas antiguas y de otros archivos históricos", dijo Yamima Ben Menahem, comisaria de la exposición en el entrevista con El Universal.



