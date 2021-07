Italia pagaría a jóvenes por vivir allá

Las iniciativas en Italia para combatir la despoblación y fomentar el turismo han sido furor entre gente de todo el mundo que sueña con vivir en el viejo continente. Las famosas casas que se venden en más de 22 pueblos y ciudades de Italia al precio de un euro han dado mucho de qué hablar.



(Los mejores 10 hoteles del mundo, según TripAdvisor).

Ahora bien, recientemente surgió una nueva iniciativa en la región del suroeste italiano Calabria, con la cual se ofrecen 33 mil dólares (unos 125 millones de pesos) a jóvenes que deseen instalarse allí.



La iniciativa busca rejuvenecer la población de los pueblos italianos ubicados en esta región.



(Italia quiere salvar a Dante 700 años después de su muerte).



Las autoridades de Calabria aseguran estar dispuestas a pagar entre mil y dos mil dólares por mes a personas jóvenes, de no más de 40 años, que deseen vivir allí.



Adicional a esto, se les ofrecerá un financiamiento para un emprendimiento, con el fin de que se establezcan permanentemente en sus tierras o aplacen su estadía lo máximo posible. Cabe resaltar que los interesados deben contar con la disposición para mudarse en un rango de 90 días una vez se haya aprobado la solicitud.



Otro requisito para aplicar a esta oferta es abrir un emprendimiento comercial de cualquier índole, con el fin de estimular el turismo y la economía. Esto será posible gracias al financiamiento al que las autoridades ofrecen acceder.



“Estamos perfeccionando los detalles técnicos, el monto mensual exacto y la duración de los fondos, y si incluiremos también pueblos un poco más grandes, con hasta 3.000 residentes”, aseguró Gianluca Gallo, consejero regional de Calabria, quien indicó, según menciona 'CNN' que los ingresos mensuales se recibirán durante dos o tres años.



Los pueblos en los que se ofrece esta iniciativa actualmente son Aieta, Bova, Caccuri, Albidona, Sant’Agata del Bianco, Santa Severina, San Donato di Ninea, Civita y Samo and Precacore. Algunos de estos quedan cerca al mar y otros se encuentran en locaciones montañosas.



“Queremos que esto sea un experimento de inclusión social. Que atraiga a la gente a vivir en la región, a disfrutar de los entornos, a arreglar los lugares no utilizados de la ciudad, como salas de conferencias y conventos con internet de alta velocidad. El turismo y las casas de un euro no son las mejores formas de renovar el sur de Italia”, indicó Gianpietro Coppola, alcalde de la comuna de Altomonte.



Tendencias EL TIEMPO