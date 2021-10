J Balvin hizo negocio con la crítica y sacó mercancía de 'hot dogs'

La crítica de Residente a la música de J Balvin, la cual comparó con un carrito de ‘hot dog’, no fue otra cosa para el cantante colombiano que una oportunidad para impulsar su tienda ‘online’ con nueva mercadería inspirada en las palabras del músico puertorriqueño.



La polémica se encendió cuando Balvin invitó a otros artistas a no asistir a la gala de los premios Latin Grammy, en los que solo obtuvo una nominación. Este llamado no fue bien recibido por Residente, quien en un video de un poco más de dos minutos criticó fuertemente la música del colombiano.

“Tu música es como si fuera un carrito de ‘hot dog’, que a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien se va a un restaurante”, dijo, a tiempo que indicó que si él quiere que lo nominen tiene que “dejar de hacer ‘hot dog’ y abrir un restaurante”.



Frente a la polémica, que ha estada encendida en los últimos días, Balvin solo respondió con un “respeto tu opinión” y el lanzamiento de camisetas, gorras, busos, morrales, y afiches con imágenes de un perro caliente que tiene escrito en la salchicha ‘J Balvin'.



La mercancía del colombiano, que tiene precio en dólares, pasa de esta manera a complementar el inventario que ya ofrece en la página https://shop.jbalvinmerch.com/.



Por ejemplo, una camiseta de la nueva colección puede llegar a costar 134.000 pesos colombianos, un buso 150.000 pesos, mientras que una gorra y un afiche están valorados en 115.00 pesos y 38.500 pesos, respectivamente.