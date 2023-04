La historia del conductor de Uber que maneja con sus pies

Desde hace dos años, Jhon Rueda decidió empezar a trabajar como conductor de la plataforma de transporte Uber. La diferencia con sus compañeros de trabajo es que él conduce el carro con los pies.



Uno de los usuarios que tomó su servicio a través de la plataforma registró el recorrido hacia su destino y lo compartió en su cuenta de TikTok. Allí se ve a Jhon conduciendo con los pies.

"Al principio si me dio duro porque no tenía fuerza en las piernas, ni en los músculos y se me encogían los tendones, pero gracias a Dios pude superar todo y hoy en día manejo súper bien", cuenta Rueda a la cadena 'Telemundo'.

"Siempre quedan sorprendidos al verme manejar sin brazos, es bastante curioso para ellos y cuando van a pagar en efectivo, también me preguntan: ¿usted recibe el dinero con el pie?", relata.



El conductor cuenta que su condición es producto de dos enfermedades que tuvo su madre cuando él estaba en el vientre: la viruela y el sarampión. Ante ello, nació sin extremidades superiores.

A pesar de haber sufrido de malos tratos y burlas en su niñez por su situación, esto no fue impedimento para salir adelante en su vida, puesto que es ingeniero de sistemas, técnico en reparación de celulares y entre sus principales pasatiempos está la pintura al óleo.

"Siento que su mensaje es claro, es un caso de superación, que uno no debe tener límites, si tienes una discapacidad eso no te frena, entonces es admirable", expresó un usuario que Rueda transportó.

