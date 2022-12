Revelan audios de pelea de Jon Sonen sobre pago de seguridad social

Hace unas semanas salió a la luz un video de Norelis Álvarez saliendo esposada junto a su hija en brazos de la tienda Jon Sonen en Cartagena después de haber reclamado el pago de sus prestaciones sociales.

El presidente Gustavo Petro calificó el hecho como "deplorable". Incluso, afirmó: "El respeto a las reglas laborales debería ser pan de todos los días”.



Álvarez trabajó para la marca durante un año y seis meses. Ella denunció algunas irregularidades sobre su vinculación a la empresa. “Tenía cinco meses de embarazo y trabajaba en el almacén, pero un día presenté una crisis de salud; el centro comercial busca prestarme asistencia médica, pero ahí descubrimos que no tenía seguridad social y no me pueden atender. El empleador nunca respondió”, dijo en una entrevista para EL TIEMPO.

Aseguró, además, que han pasado dos años desde su despido de dicha empresa sin justa causa y todavía no le pagan su liquidación. Ella ha interpuesto varias tutelas y demandas pero no ha recibido respuesta.

Ante la situación el Ministerio de Trabajo selló la tienda después de “verificar no afiliación y pagos a riesgos laborales a través de entrevista a trabajadores y consulta en la página de la administradora de riesgos laborales”.

Ahora bien, Ediwn Palma, viceministro de Trabajo aclaró: “El cierre temporal del establecimiento no tiene que ver con su caso (el de Norelis Álvarez), sino con la ausencia de pago de seguridad social de un trabajador encontrado en la visita. Esperamos que el empleador cumpla”.

En las últimas horas, otro antiguo trabajador de la empresa se unió a los reclamos. Pedro Ruíz trabajó allí durante 7 años hasta que empezó a notar problemas con sus prestaciones sociales.



“En el año 2018, se presentaron las inconsistencias en el pago de la seguridad social. Ese año completo no se pagó. (…) El 2019 siguió la misma inconsistencia. He ahí las inconformidades que presenté con el señor Jon Sonen y se dio acoso laboral para que yo renunciara”, le dijo Ruiz a la ‘W Radio’.

El exempleado confrontó al diseñador y propietario de la tienda y grabó la conversación:



- Tiene que responder por las obligaciones de nosotros. ¿Usted está cumpliendo? No está cumpliendo. Yo me veo ahogado -aseguró Ruiz.



- Usted no está ahogado. Se enferma, le da un dolor de estómago y dice ‘estoy grave’ -reprochó Sonen, según el audio divulgado por el medio citado.



- Necesito que usted me pague mi seguridad social porque no puedo seguir trabajando -le pidió Ruiz.



- No, no. Si yo te la pago, también vas a estar bacaneado. (…) Así yo te pague la seguridad social, la raíz de tu problema es que no tienes disposición ni actitud para nada -sentenció el empresario.



- Póngame todo al día para que me sienta tranquilo de que mis hijos tienen un seguro -imploró el exempleado tras los gritos del diseñador.

¿Reconoce el diseñador Jon Sonen en esta grabación que NO LE PAGA la seguridad social a sus empleados?



Hoy hubo tres nuevas denuncias en contra de Sonen en #SigueLaW



El empresario no se ha manifestado sobre estas nuevas denuncias. Respecto al caso de Norelis Álvarez dijo que ella fue a reclamar unas acreencias laborales que “están completamente canceladas, no desde ayer, no desde hace una semana; hace más de tres meses”.



“Quiero levantar una voz, como artífice de esta marca que lleva construyendo país hace más de 25 años. A esta señora se brindaron unas garantías, no solo en tiempo de pandemia, donde se le respetó su puesto de trabajo, además en su estado de embarazo se le canceló toda su licencia de maternidad. Hoy por una demanda quiere mancillar el nombre de esta empresa y el mío”, concluyó.

