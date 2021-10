Jornada de marchas: así avanza la movilidad en Bogotá este miércoles

El Comité Nacional de Paro convocó a una nueva jornada de manifestaciones este miércoles 20 de octubre, los cuales afectan algunas estaciones de TransMilenio.



El punto de encuentro fue el parque Nacional y se prevé que la movilización avance hasta la Plaza de Bolívar.

(Este miércoles se vive nueva jornada de manifestaciones en el país).

Así transcurre la jornada:

(6:30 p.m.) Transmilenio: Por manifestación ajena a la operación, siguen sin atenderse las rutas alimentadoras:

3-12 La Esperanza Sur

3-2 Santa Librada

(4:24 p.m.) TransMilenio deja de atender Portal Usme, incluyendo el servicio de buses alimentadores. Por esta novedad, rutas zonales también toman desvíos.



Los demás puntos del componente troncal operan, en el momento, sin novedades por manifestaciones.

(2:00 p.m.) Se recupera la movilidad en la carrera Séptima. Manifestantes ya llegaron a la Plaza de Bolívar, en el centro de la capital.

(1:05 p.m.) Transmilenio informó que se habilitan estaciones Museo del Oro y Las Aguas, que estuvieron cerradas desde las 11 a.m.

(12:45 p.m.) A la hora se habilitan estaciones: San Victorino, San Diego y Las Nieves.



(11:55 a.m.) Se dejan de atender estaciones del Eje Ambiental de Tr: Museo del Oro y Las Aguas.



(11:35 a.m.) Manifestantes se mueven por la carrera 13 con calle 19, avanzan con destino a la Plaza de Bolívar.



(11:00 a.m.) Se mantiene cierre en la carrera Séptima, en inmediaciones al Parque Nacional.



(10:20 a.m.) TransMileno informó sobre novedades en el servicio por manifestaciones. La carrera Séptima está sin paso en ambos sentidos a la altura del Parque Nacional.



CALI, SIN CONTRATIEMPOS



Cientos de manifestantes recorrieron, este miércoles, algunas de las principales calles de la ciudad. La movilización contó con el acompañamiento de un amplio dispoitivo policial compuesto por más de 1.600 uniformados, en puntos claves de la ciudad.

Además se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) con participación interinstitucional de la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Defensoría del Pueblo, la Personería, entre otros organismos.

Sin embargo, la jornada avanzó sin contratiempos, según reporte de las autoridades.



MEDELLÍN MARCHA PACÍFICAMENTE

Las movilizaciones iniciaron frente a la sede de ADIDA, en el cruce de la carrera Girardot (43) con la calle Argentina (57).

Luego tomaron por Girardot hacia el sur hasta la Avenida La Playa.

Hacia las 2:00 p.m. se concentraron en el Parque de las Luces, frente al Centro Administrativo La Alpujarra.



