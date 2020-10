Este 22 de octubre se realizará jornada de simulacro

Este jueves 22 de octubre se realizará en Bogotá el Simulacro Distrital, establecido en el Acuerdo 341 de 2008 y aprobado por el Concejo.





El Acuerdo señala que el ejercicio debe realizarse cada año en el mes de octubre, como “un simulacro de actuación en caso de un evento de calamidad pública de gran magnitud con la participación de todos los habitantes de la ciudad”.



Durante 13 años este ejercicio ha fortalecido los procesos de evacuación en la ciudad como medida de protección ante posibles emergencias. Sin embargo, para este año la Administración Distrital tomó la decisión de fortalecer otras medidas de protección diferentes a la evacuación con el fin de evitar aglomeraciones, dada la pandemia del Covid- 19.



El Simulacro se realizará entre las 9 y las 11:00 am, pero esta vez no habrá evacuaciones, a cambio de eso, Guillermo Escobar Castro, Director Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático (Idiger), le pide a los ciudadanos que observen y analicen su entorno con el fin de establecer posibles rutas de evacuación, riesgos ante una situación real, entre otros.



“El objetivo de este ejercicio es promover prácticas de autoprotección que contribuyan a fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de los habitantes de Bogotá ante una emergencia”, señaló Castro.



RECOMENDACIONES PARA PARTICIPAR EN EL SIMULACRO



• El jueves 22 de octubre entre 9: 00 y 11:00 A.M, establezca una señal con su familia y compañeros para comenzar el ejercicio.



• Observe y analice su entorno. Identifique los elementos, materiales o cosas que pueden causar daño.



• Tenga a mano un Kit de Emergencias que incluye elementos como: agua, comida enlatada, pito, linterna, radio, botiquín de primeros auxilios con medicamentos indispensables y fórmulas médicas, documentos personales, copia de tus llaves, ropa, guantes y zapatos resistentes, y elementos de bioseguridad, entre otros.



• Implemente un plan de emergencias incluyendo: protocolos, elementos de protección personal (casco, careta, guantes, gafas) y bioseguridad (tapabocas, alcohol, gel antibacterial), entre otros.



• Esta vez NO habrá evacuación.



• Verifique que las personas que se encuentran a su alrededor se ubiquen en un lugar seguro (adultos mayores, niños, personas con discapacidad)



• Revise cómo suspender el suministro de agua, luz y gas al interior de las instalaciones en donde se encuentras.



• Ubíquese en un lugar seguro al interior de lugar donde se encuentre, sin evacuación y sin aglomeración. Lejos de peligros y elementos que puedan causar daño (imágenes de ventanas, repisas, cuadros, materas, etc. tachadas con rojo). Recuerde siempre usar tapabocas y conserva la distancia física.



• Si tiene una mascota no la descuide, manténgala cerca.



• Al finalizar el ejercicio realiza el reporte, comparta su experiencia a través del hashtag #SimulacroDistritalDeAutoprotección



• Ante una emergencia real que requiera evacuación conserve el distanciamiento físico y use los elementos de bioseguridad.